На текущей неделе в Лидском районе ожидаются морозы до -13 градусов





Похоже, что приближающиеся новогодние праздники наконец-то будут ассоциироваться со снежной и морозной погодой, что в последние годы происходит нечасто.

Уже на этой неделе столбик термометра опустится до -13 градусов, ожидаются метели. Сегодня будет пасмурно и ветрено, вечером до 8 градусов со знаком «минус». Во вторник станет еще чуть холоднее, прогнозируются обильные снегопады.

На среду и четверг передают переменную облачность. Именно в эти дни будет наиболее холодно, а вот осадков не ожидается. К выходным вновь снега станет больше, а температура воздуха составит 7-9 градусов мороза.