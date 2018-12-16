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На текущей неделе в Лидском районе ожидаются морозы до -13 градусов

17.12.2018 — Разное | Lida.Info  
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На текущей неделе в Лидском районе ожидаются морозы до -13 градусов

Похоже, что приближающиеся новогодние праздники наконец-то будут ассоциироваться со снежной и морозной погодой, что в последние годы происходит нечасто. 

Уже на этой неделе столбик термометра опустится до -13 градусов, ожидаются метели. Сегодня будет пасмурно и ветрено, вечером до 8 градусов со знаком «минус». Во вторник станет еще чуть холоднее, прогнозируются обильные снегопады.

На среду и четверг передают переменную облачность. Именно в эти дни будет наиболее холодно, а вот осадков не ожидается. К выходным вновь снега станет больше, а температура воздуха составит 7-9 градусов мороза.

 
 
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Похоже, что приближающиеся новогодние праздники наконец-то будут ассоциироваться со снежной и морозной погодой, что в последние годы происходит нечасто.  Уже на...
 
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