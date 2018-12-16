Приобретайте законно!

В период с 20 декабря Городокский лесхоз начнет продавать натуральные елки.

Купить лесную красавицу можно будет на территории лесхоза в будние дни с 9.00 до 18.00, в том числе в субботу и воскресенье, а также во всех лесничествах района в рабочие дни. Цены зависят от высоты дерева и составят от 8 до 25 руб.

Напоминаем об ответственности за незаконную заготовку елей: в соответствии со ст.15.22 КоАП Республики Беларусь за уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности предусмотрен штраф для граждан до 50 б. в. (до 1225 руб.), для индивидуальных предпринимателей — до 200 б. в. (до 4900 руб.). Кроме того, согласно Указу Президента Беларуси от 24 июня 2008 г. № 348, насчитывается сумма за вред, причиненный окружающей среде.

Не портите себе праздник — приобретите традиционное новогоднее украшение законно!

Алексей АНАШКО, заместитель директора по идеологической работе Городокского лесхоза.