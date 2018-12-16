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Пенсионер погиб на пожаре в Барановичском районе

17.12.2018 09:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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На пожаре в деревне Иванковичи Барановичского района погиб пожилой мужчина. Трагедия произошла 16 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61631.php

Пенсионер погиб на пожаре в Барановичском районе

Огнем уничтожены кровля жилого деревянного дома, перекрытие, повреждены стены и имущество. Сотрудники МЧС на полу в жилой комнате под обрушившимися строительными конструкциями обнаружили погибшего хозяина дома 1935 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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На пожаре в деревне Иванковичи Барановичского района погиб пожилой мужчина. Трагедия произошла 16 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС. Огнем уничтожены...
 
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