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Пенсионер погиб на пожаре в Барановичском районе
17.12.2018 09:40 — Разное | Виртуальный Брест
На пожаре в деревне Иванковичи Барановичского района погиб пожилой мужчина. Трагедия произошла 16 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе
Огнем уничтожены кровля жилого деревянного дома, перекрытие, повреждены стены и имущество. Сотрудники
Причина пожара устанавливается.
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На пожаре в деревне Иванковичи Барановичского района погиб пожилой мужчина. Трагедия произошла 16 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС. Огнем уничтожены...
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