Здравницы Брестской области начинают напрямую работать с безвизовыми туристами

Здравницы Брестской области сертифицируются как туроператоры для самостоятельной работы с безвизовыми туристами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61630.php

Читать полностью в источнике с фото:





Из 15 здравниц региона 6 находятся в туристско-рекреационной зоне "Брест". Все они участвуют в приеме безвизовых туристов. С начала года 55 иностранцев воспользовались возможностью безвизового въезда на территорию зоны в оздоровительных целях. Срок пребывания этой категории отдыхающих в среднем составил 7-8 дней. Большинство путевок иностранным туристам были реализованы через туристические фирмы, которые обладают специальными сертификатами соответствия и имеют право выдавать документы для безвизового въезда в Беларусь.

Кроме того, здравницы самостоятельно проходят сертификацию как туроператоры, чтобы напрямую работать с иностранными клиентами. Такие сертификаты уже получили три санатория - "Солнечный", "Ружанский" и "Буг". Остальные готовятся пройти эту процедуру. Так, в санатории "Надзея" уже на этой неделе ждут комиссию из Белорусского государственного института стандартизации и сертификации. "В соответствии с требованиями по сертификации, у нас введена новая должность агента по туризму, - рассказала маркетолог Татьяна Мех. - Специально для безвизовых туристов мы планируем разработать короткую оздоровительную программу на 7-10 дней".

Необходимый пакет документов готовят также в санаториях "Белая вежа" и "Брестагроздравница". "Думаю, до весны все санатории в безвизовой зоне будут сертифицированы. Правда, это не отменяет сотрудничества с туристическими фирмами - без них маркетинговым отделам здравниц трудно охватить рынок. Вместе с тем самостоятельная работа с клиентами позволит санаторно-курортным учреждениям увеличить прибыль", - отметила заместитель начальника областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Елена Яцкевич.

В целом за январь-октябрь в здравницах Брестской области отдохнули более 19 тыс. иностранных граждан, это на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта санаторно-оздоровительных услуг вырос на 11% и составил Br14,9 млн.