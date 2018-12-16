ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Здравницы Брестской области начинают напрямую работать с безвизовыми туристами

17.12.2018 09:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Здравницы Брестской области сертифицируются как туроператоры для самостоятельной работы с безвизовыми туристами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61630.php

Здравницы Брестской области начинают напрямую работать с безвизовыми туристами

Из 15 здравниц региона 6 находятся в туристско-рекреационной зоне "Брест". Все они участвуют в приеме безвизовых туристов. С начала года 55 иностранцев воспользовались возможностью безвизового въезда на территорию зоны в оздоровительных целях. Срок пребывания этой категории отдыхающих в среднем составил 7-8 дней. Большинство путевок иностранным туристам были реализованы через туристические фирмы, которые обладают специальными сертификатами соответствия и имеют право выдавать документы для безвизового въезда в Беларусь.

Кроме того, здравницы самостоятельно проходят сертификацию как туроператоры, чтобы напрямую работать с иностранными клиентами. Такие сертификаты уже получили три санатория - "Солнечный", "Ружанский" и "Буг". Остальные готовятся пройти эту процедуру. Так, в санатории "Надзея" уже на этой неделе ждут комиссию из Белорусского государственного института стандартизации и сертификации. "В соответствии с требованиями по сертификации, у нас введена новая должность агента по туризму, - рассказала маркетолог Татьяна Мех. - Специально для безвизовых туристов мы планируем разработать короткую оздоровительную программу на 7-10 дней".

Необходимый пакет документов готовят также в санаториях "Белая вежа" и "Брестагроздравница". "Думаю, до весны все санатории в безвизовой зоне будут сертифицированы. Правда, это не отменяет сотрудничества с туристическими фирмами - без них маркетинговым отделам здравниц трудно охватить рынок. Вместе с тем самостоятельная работа с клиентами позволит санаторно-курортным учреждениям увеличить прибыль", - отметила заместитель начальника областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Елена Яцкевич.

В целом за январь-октябрь в здравницах Брестской области отдохнули более 19 тыс. иностранных граждан, это на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта санаторно-оздоровительных услуг вырос на 11% и составил Br14,9 млн.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здравницы Брестской области сертифицируются как туроператоры для самостоятельной работы с безвизовыми туристами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Приобретайте законно!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика