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Уборка снега в любой части города – наша общая задача!

17.12.2018 09:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уборка снега в любой части города – наша общая задача. Причем она актуальна не только для коммунальных служб города, но также и для граждан. Ведь расчистить дорогу у своего дома, посыпать песком подходы к подъезду и убрать от снега машиноместо на парковке – абсолютно нормальное стремление. Мы все должны быть готовыми к любым зимним капризам природы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61629.php

Уборка снега в любой части города – наша общая задача!

К зимней погоде ЖЭСы готовы. Все дворники получили необходимый инвентарь для уборки снега. Во время обильных снегопадов (в случае необходимости) к работе подключатся дополнительные ресурсы: предприятия, волонтеры, военные и все желающие. Для них в ЖЭСах имеются резервные лопаты.

Во дворах работники коммунальных служб в первую очередь очищают дорожки от подъездов до выхода на улицу и остановки. А затем – дворы и выезды.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61629.php

Уборка снега в любой части города – наша общая задача!

Вся имеющаяся в наличии техника выведена на улицы заблаговременно. График работы смен – круглосуточный!

Во многих городах Беларуси действует правило: возле своей машины автомобилист сам очищает территорию от снега. Мы бы хотели, чтобы брестчане поступали таким же образом. В случае, если у кого-то нет инвентаря для уборки снега, он может обратиться за лопатой в ЖЭС.

Призываем горожан не оставаться в стороне и по возможности расчищать свои дворы и парковочные места самостоятельно. Благодаря слаженной работе жители нашего пограничного города смогут без труда передвигаться по улицам, а заодно наслаждаться красотами снежной зимы.

 
 
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Уборка снега в любой части города – наша общая задача. Причем она актуальна не только для коммунальных служб города, но также и для граждан. Ведь расчистить дорогу...
 
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