Всю ночь медленно, но верно город наполняется снегом. По прогнозу, он вот-вот должен прекратиться, но и на данный момент уже его много - настолько, что проезд в улицам города затруднён. Сложно проехать даже там, где обычно это происходит без вопросов.



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Расчищать улицы будет непросто, и главное - долго. Придётся потерпеть, а ещё лучше - помочь коммунальным службам .