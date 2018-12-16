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Метель в Бресте значительно затруднила условия дорожного движения - везде "пробки"

17.12.2018 09:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Всю ночь медленно, но верно город наполняется снегом. По прогнозу, он вот-вот должен прекратиться, но и на данный момент уже его много - настолько, что проезд в улицам города затруднён. Сложно проехать даже там, где обычно это происходит без вопросов. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61628.php

Метель в Бресте значительно затруднила условия дорожного движения - везде "пробки"

Расчищать улицы будет непросто, и главное - долго. Придётся потерпеть, а ещё лучше - помочь коммунальным службам.

 
 
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Всю ночь медленно, но верно город наполняется снегом. По прогнозу, он вот-вот должен прекратиться, но и на данный момент уже его много - настолько, что проезд в улицам...
 
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