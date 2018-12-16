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Более 1500 фур скопилось на выезд из Беларуси
Более 1500 грузовых автомобилей ожидают выезда на границе Беларуси в страны ЕС. Это следует из информации на
По данным на 08.00 17 декабря, более 700 фур ожидают въезда в Литву: в пункте пропуска «Каменный Лог» в очережи стоят более 320 фур, в «Беняконях» находятся 220 автомобилей, в «Котловке» — 130, в «Привалке» — 60.
На белорусско-латвийской границе в двух пунктах пропуска скопилось более 500 автомобилей.
На польском направлении наиболее напряженная ситуация в пункте пропуска «Козловичи» — здесь выезда ожидают более 230 фур.
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По данным на 08.00 17 декабря, более 700 фур ожидают въезда в Литву. На белорусско-латвийской границе скопилось более 500 автомобилей. На польском направлении наиболее...
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