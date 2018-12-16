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Более 1500 фур скопилось на выезд из Беларуси

17.12.2018 09:18 — Разное | Tut.by  
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Более 1500 грузовых автомобилей ожидают выезда на границе Беларуси в страны ЕС. Это следует из информации на сайте Госпогранкомитета, который каждые два часа обновляет данные камер наблюдения на КПП.


пункт пропуска «Каменный лог»

По данным на 08.00 17 декабря, более 700 фур ожидают въезда в Литву: в пункте пропуска «Каменный Лог» в очережи стоят более 320 фур, в «Беняконях» находятся 220 автомобилей, в «Котловке» — 130, в «Привалке» — 60.

На белорусско-латвийской границе в двух пунктах пропуска скопилось более 500 автомобилей.

На польском направлении наиболее напряженная ситуация в пункте пропуска «Козловичи» — здесь выезда ожидают более 230 фур.

 
 
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По данным на 08.00 17 декабря, более 700 фур ожидают въезда в Литву. На белорусско-латвийской границе скопилось более 500 автомобилей. На польском направлении наиболее...
 
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