ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2019 году планируется внести новые изменения в КоАП

17.12.2018 09:27 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В 2019 году планируется внести новые изменения в КоАП
Фото из открытых источников

Вадим Ипатов напомнил о документах, принятых в конце 2017 года.

- Приняты два важных, серьезных документа, которые определили стратегию и комплексное развитие нашей экономики и, соответственно, законодательства. Это Декрет №7, который определил основные позиции государства в сфере развития бизнеса и либерализации в этой сфере. И, кроме того, вопросы цифровой экономики в Декрете №8, - рассказал Ипатов в интервью СТВ. - Это стало отправной точкой, конечно, и нашей деятельности, и не только нашей в сфере развития законодательство в целом.

По его словам, есть положительный эффект от вступления в силу как этих актов, так и обновленного Кодекса об административных правонарушениях и процессуально-исполнительного. 

- Но это не говорит о том, что мы должны стоять на месте. Забегая немного вперед, скажу, что мы формировали план на 2019 год. И мы уже видим, что есть необходимость включить соответствующий пункт в этот план и в дальнейшем совершенствовать административное законодательство. И не только административное. 

В 2019 году планируется внести новые изменения в КоАП
Водителю на заметку. Поправки в КоАП вступили в силу
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что предстоит в законотворческой деятельности, рассказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси Вадим Ипатов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Биатлон. Россиянка Елена Кручинкина подтвердила, что пока не получила разрешения выступать за сборную Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика