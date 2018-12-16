В 2019 году планируется внести новые изменения в КоАП

Вадим Ипатов напомнил о документах, принятых в конце 2017 года.

- Приняты два важных, серьезных документа, которые определили стратегию и комплексное развитие нашей экономики и, соответственно, законодательства. Это Декрет №7, который определил основные позиции государства в сфере развития бизнеса и либерализации в этой сфере. И, кроме того, вопросы цифровой экономики в Декрете №8, - рассказал Ипатов в интервью СТВ. - Это стало отправной точкой, конечно, и нашей деятельности, и не только нашей в сфере развития законодательство в целом.

По его словам, есть положительный эффект от вступления в силу как этих актов, так и обновленного Кодекса об административных правонарушениях и процессуально-исполнительного.