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Из ТЦ «Экспобел» выгоняют 25 ипэшников, нарушая их договоры аренды

17.12.2018 09:19 — Разное | KYKY  
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Собственник торгового центра «Экспобел» решил убрать часть павильонов на втором этаже и отдать эту площадь под сетевой магазин. Предпринимателям, которые торгуют в этих павильонах, пришли уведомления с требованием до 5 января освободить место. Но нюанс в том, что они заключили договоры аренды до 30 апреля, пишет TUT.by.

«Экспобел», первый ТЦ регионального формата в Беларуси, решили переформатировать − сделать пристройку с гипермаркетом, пригласить сетевые магазины. На втором этаже, откуда прогоняют предпринимателей, уже есть «Электросила» и «Буслик». Собственник хочет убрать три ряда павильонов и отдать их другому сетевику. Некоторых продавцов переселяют в пустующие павильоны, а кому не хватило места − просто выселяют. Как рассказывают сами предприниматели, под угрозой 25-28 человек. Они не понимают, как администрация ТЦ решала, кого оставить, а кому уйти.

По словам одного из продавцов, «жеребьёвку» проводили в закрытом формате, «то есть по одному запускали в кабинет». Другой рассказывает, что в уведомлении о том, что с ним не продлевают договор аренды, идёт ссылка на пункт 11.4 договора − согласно ему, с предпринимателем могут расторгнуть договор аренды, уведомив за семь до выселения: «Но здесь же подразумевается, что должны быть какие-то нарушения, к примеру, за несвоевременное открытие магазина, просрочку оплаты, порчу имущества. Но если у меня были нарушения, где официальные уведомления о них? В случае нарушений мне должны были прислать письменную претензию, на которую я должен был ответить. Если письменной претензии не было, 15 дней прошло, факт не зафиксирован. Поэтому пункты договора с моей стороны не нарушались. Получается, что причины убрать нас искали задним числом».

При этом предприниматели признают, что иногда нарушали − не всегда оплачивали аренду вовремя, например. «Но нам никогда никаких претензий не выставлялось. Собственникам приходилось идти на уступки, потому что арендаторов нет, много пустых магазинов», − говорит один из продавцов. Он объясняет, что предприниматели платят аренду за месяц вперёд, чтобы в случае задержки арендодатель мог спокойно оплатить ту же коммуналку.

По словам продавцов, при строительстве ТЦ у многих брали займы. По сути, они давали деньги на строительство своего торгового места. «Мы здесь по 13 лет работаем. На тот момент за 5 тысяч долларов можно было однокомнатную квартиру купить. Нам обещали, что аренда у нас за счет этого будет 20 лет по 15 долларов за метр. Но потом ввели другие правила игры, арендная плата взлетела, стали платить по 20−40 евро за метр. Займы некоторым до сих пор не вернули», − рассказывает один из продавцов.

Предприниматели говорят, что у них есть только одно требование − дать им 2-3 месяца распродать товар: «Если мы сейчас уедем, то не продадим его и не закупим весенний ассортимент. И товар имеет свойство устаревать, выходить из моды. Еще один вопрос − если выезжать, то куда? Чтобы вывезти товар, нужно искать какое-то складское помещение. А как его найти за две недели?» Часть предпринимателей намерены идти в суд. Другие не хотят тратить на это время и деньги, поэтому просто уйдут. Есть и такие, кто просто закроет ИП: «Потому что нет больше сил платить огромные деньги за то, чтобы потом с тобой еще вот так и поступали. Поставщик, у которого я покупаю товар, сказал, что примет закупленное обратно».

Предприниматели обратились в общественное объединение «Перспектива». Его руководитель Анатолий Шумченко сказал, что обратится в Минский облисполком и попросит чиновников разобраться в сложившейся ситуации. Руководство «Экспобела» сначала согласилось прокомментировать ситуацию и пообещало ответить позже, но потом отказалось давать какие-либо комментарии.

 
 
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Собственник торгового центра «Экспобел» решил убрать часть павильонов на втором этаже и отдать эту площадь под сетевой магазин. Предпринимателям, которые...
 
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