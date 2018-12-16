Биатлон. Россиянка Елена Кручинкина подтвердила, что пока не получила разрешения выступать за сборную Беларуси

Напомним, ранее в Австрии состоялось заседание исполкома ИБУ, на котором в том числе обсуждался вопрос перехода Кристины Ильченко из белорусской сборной в сборную России. Также должен был рассматриваться вопрос о натурализации Беларусью россиян Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова.





Президент ИБУ Оле Далин объявил:





Мы одобрили запрос СБР по поводу перехода Кристины Ильченко из Беларуси в Россию на заседании исполкома. Но мы также пришли к заключению, что больше не будем принимать решения по новым запросам на переходы спортсменов из одной страны в другую, пока не примем новую конституцию. Пока правила по смене гражданства несовершенны. Принятие новой конституции ожидается осенью, и она уже будет работать на следующий сезон.





Сестра-близнец Елены Кручинкиной Ирина уже выступает за сборную Беларуси.



