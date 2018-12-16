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На аукционе Sotheby's книгу Марселя Пруста продали за $ 1,5 млн
На аукционе Sotheby's книгу французского писателя Марселя Пруста продали за $ 1,5 млн. Это уникальный экземпляр с первого тиража книги "По направлению к Свану" из цикла "В поисках утраченного времени".
Ранее книга находилась в собрании французского мецената Пьера Берже, который в прошлом году умер в возрасте 90 лет. Экземпляр был лично подарен Марселем Прустом Люсьену Доде, сыну Альфонса Доде.
Еще никогда книга на французском языке не продавалась за такую сумму. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2009 году, когда один из экземпляров первого тиража сборника стихов Шарля Бодлера ушел с молотка за 775 тысяч евро.
Гранки первого издания "По направлению к Свана" с пометками автора были проданы в 2000 году на аукционе Christie's за 663 750 фунтов.
Библиотека Пьера Берже продается на аукционах Sotheby's и Drouot. Четвертый аукцион принес более 8 миллионов евро,
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На аукционе Sotheby's книгу французского писателя Марселя Пруста продали за $ 1,5 млн. Это уникальный экземпляр с первого тиража книги "По направлению к Свану" из цикла "В...
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