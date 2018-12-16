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Ошибочка вышла: житель деревни под Бобруйском посчитал спящего соседа умершим и созвал на "похороны" всю родню
Житель деревни Вилы под Бобруйском пришел в гости к 56-летнему соседу-инвалиду и застал того крепко спящим, сообщает
Брат «умершего» выехал к нему в деревню. Туда же направились скорая и милиция. Однако прибывшие увидели не покойника, а спящего. Как выяснилось, незадолго до «обнаружения тела» сельчанин выпил крепкий напиток, после чего уснул.
На «похороны» успела прибыть даже родня из Жлобина. Родственникам из Санкт-Петербурга успели сообщить радостную новость о воскресении до того, как они выехали.
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Ошибочка вышла: житель деревни под Бобруйском посчитал спящего соседа умершим и созвал на "похороны" всю родню
Житель деревни Вилы под Бобруйском пришел в гости к 56-летнему соседу-инвалиду и застал того крепко спящим, сообщает «Трыбуна працы». Гостю показалось, что хозяин...
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