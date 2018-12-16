







Брат «умершего» выехал к нему в деревню. Туда же направились скорая и милиция. Однако прибывшие увидели не покойника, а спящего. Как выяснилось, незадолго до «обнаружения тела» сельчанин выпил крепкий напиток, после чего уснул.





На «похороны» успела прибыть даже родня из Жлобина. Родственникам из Санкт-Петербурга успели сообщить радостную новость о воскресении до того, как они выехали.



