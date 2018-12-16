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В Варшаве произошла массовая драка между поляками и украинцами

17.12.2018 08:58 — Разное | Партизан  
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Драка между поляками и украинцами произошла вечером 15 декабря в Варшаве, сообщает Warszawawpigulce.pl.

"Возле железнодорожного вокзала образовались две группы: украинцы и поляки. После короткого разговора и драки они начали бросаться бутылками. Группы разошлись, обмениваясь оскорблениями", – говорится в сообщении.

 

Конфликтующие разошлись прежде, чем кто-то успел вызвать полицию. На месте осталось много битого стекла, которое смогут убрать только утром. В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, ранее в Польше завели дело из-за наклейки с трезубцем на авто украинца, пишет telegraf.by

 
 
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Драка между поляками и украинцами произошла вечером 15 декабря в Варшаве, сообщает Warszawawpigulce.pl.
 
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