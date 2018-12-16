В Варшаве произошла массовая драка между поляками и украинцами

"Возле железнодорожного вокзала образовались две группы: украинцы и поляки. После короткого разговора и драки они начали бросаться бутылками. Группы разошлись, обмениваясь оскорблениями", – говорится в сообщении.









Конфликтующие разошлись прежде, чем кто-то успел вызвать полицию. На месте осталось много битого стекла, которое смогут убрать только утром. В результате инцидента никто не пострадал.