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Бывший депутат Верховного Совета ХІІ созыва: «Россия продолжает рейдерский захват Беларуси»
Еще в 1994 году руководители Беларуси и России договорились о ролях, которые будет играть каждый из актеров политической сцены бывшего Советского Союза. Сегодняшнее обострение двусторонних отношений следует из того, что Лукашенко больше не хочет следовать сценарию?
Ведущая программы «Разговор недели» Светлана Калинкина обсуждает горячие темы прошлой недели с экономическим экспертом Андреем Карпуниным и бывшим депутатом Верховного Совета ХІІ созыва Сергеем Антончиком.
Где место Лукашенко?
Шутка о том, что Россия готова задушить Беларусь в братских объятиях, сегодня начинает терять свою юмористическую составляющую. Даже сам Александр Лукашенко заявляет, что независимость нашей страны под угрозой.
«Надо понимать, что в 1994 году после того, как президентом стал Лукашенко, произошел рейдерский захват Беларуси. Уже тогда это началось. Наш союз с Россией можно сравнить с дружбой Сталина и Гитлера, когда общие парады проводились, создавались секретные протоколы, как протокол Молотова-Риббентропа, в которых были разделены сферы влияния.
Я думаю, что в 1994 году тоже были такие секретные протоколы условными – не значит, что были где-то какие-то бумажные вещи, – где был договор между Лукашенко и Россией, что каждый берет на себя какие-то ответственности. Лукашенко должен разрушить все белорусское, сделать экономическую пуповину, чтобы намертво привязать страну к России.
А Россия на себя брала обязанности содержать этот режим», – высказался Сергей Антончик. Он уверен, что конфликт Кремля и Минска – только лишь попытка напомнить Лукашенко о том, где его место.
Налоговый маневр: настоящая цена вопроса
Белорусское руководство причитает – вследствие налогового маневра России мы теряем реальные деньги. Называются разные цифры – от 310 миллионов до 11 миллиардов долларов. Эксперты и аналитики в задумчивости и не могут однозначно ответить на вопрос, что первично в новом конфликте между Беларусью и Россией – экономические или политические вопросы. Что стало фундаментом для сегодняшних острых споров?
«Невозможно делать шаги в политической интеграции, забыв об экономике. В рамках Союзного государства было много красивых слов о политической интеграции, дружбе народов, взаимопонимании. Были экономические шаги, но в целом программа не сработала.
Теперь, когда начался новый виток взаимных обвинений, надо понимать, что Россия ведет свою жесткую политическую и экономическую если не войну, то, скажем так, деятельность. И в своих шагах она не гнушается никакими методами. Это и торговые войны, и перетягивание одеяла исключительно на Москву, где располагается центр принятия решений. Мы себе забрали суд, который фактически не действует», – пояснил экономист Андрей Карпунин.
Лукашенко борется за белорусов или за себя?
Александр Лукашенко достаточно открыто конфликтует с российской стороной во время споров о ценах на энергоносители. Но за что борется глава страны – за благосостояние белорусов или за свое кресло?
«Многие люди говорят о том, что Лукашенко что-то делает, борется за нас. А с одной стороны, если с Нового года цены будут повышаться и расти, можно будет всегда неофициально говорить, что мы не виноваты, виновата Россия, она нам повышает цены на нефть, на газ и она как будто виновата.
С другой стороны, этот спектакль очень хорош для России, так как когда вся страна превращается в депрессивный район, то появляется Медведев со своими предложениями об объединении. Таким образом нам показывают, что вы, белорусы, без России не проживете», – комментирует ситуацию Сергей Антончик.
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Еще в 1994 году руководители Беларуси и России договорились о ролях, которые будет играть каждый из актеров политической сцены бывшего Советского Союза. Сегодняшнее...
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