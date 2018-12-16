Бывший депутат Верховного Совета ХІІ созыва: «Россия продолжает рейдерский захват Беларуси»





Ведущая программы «Разговор недели» Светлана Калинкина обсуждает горячие темы прошлой недели с экономическим экспертом Андреем Карпуниным и бывшим депутатом Верховного Совета ХІІ созыва Сергеем Антончиком.





Где место Лукашенко?





Шутка о том, что Россия готова задушить Беларусь в братских объятиях, сегодня начинает терять свою юмористическую составляющую. Даже сам Александр Лукашенко заявляет, что независимость нашей страны под угрозой.





«Надо понимать, что в 1994 году после того, как президентом стал Лукашенко, произошел рейдерский захват Беларуси. Уже тогда это началось. Наш союз с Россией можно сравнить с дружбой Сталина и Гитлера, когда общие парады проводились, создавались секретные протоколы, как протокол Молотова-Риббентропа, в которых были разделены сферы влияния.









Я думаю, что в 1994 году тоже были такие секретные протоколы условными – не значит, что были где-то какие-то бумажные вещи, – где был договор между Лукашенко и Россией, что каждый берет на себя какие-то ответственности. Лукашенко должен разрушить все белорусское, сделать экономическую пуповину, чтобы намертво привязать страну к России.





А Россия на себя брала обязанности содержать этот режим», – высказался Сергей Антончик. Он уверен, что конфликт Кремля и Минска – только лишь попытка напомнить Лукашенко о том, где его место.





Налоговый маневр: настоящая цена вопроса





Белорусское руководство причитает – вследствие налогового маневра России мы теряем реальные деньги. Называются разные цифры – от 310 миллионов до 11 миллиардов долларов. Эксперты и аналитики в задумчивости и не могут однозначно ответить на вопрос, что первично в новом конфликте между Беларусью и Россией – экономические или политические вопросы. Что стало фундаментом для сегодняшних острых споров?





«Невозможно делать шаги в политической интеграции, забыв об экономике. В рамках Союзного государства было много красивых слов о политической интеграции, дружбе народов, взаимопонимании. Были экономические шаги, но в целом программа не сработала.





Теперь, когда начался новый виток взаимных обвинений, надо понимать, что Россия ведет свою жесткую политическую и экономическую если не войну, то, скажем так, деятельность. И в своих шагах она не гнушается никакими методами. Это и торговые войны, и перетягивание одеяла исключительно на Москву, где располагается центр принятия решений. Мы себе забрали суд, который фактически не действует», – пояснил экономист Андрей Карпунин.





Лукашенко борется за белорусов или за себя?





Александр Лукашенко достаточно открыто конфликтует с российской стороной во время споров о ценах на энергоносители. Но за что борется глава страны – за благосостояние белорусов или за свое кресло?





«Многие люди говорят о том, что Лукашенко что-то делает, борется за нас. А с одной стороны, если с Нового года цены будут повышаться и расти, можно будет всегда неофициально говорить, что мы не виноваты, виновата Россия, она нам повышает цены на нефть, на газ и она как будто виновата.









С другой стороны, этот спектакль очень хорош для России, так как когда вся страна превращается в депрессивный район, то появляется Медведев со своими предложениями об объединении. Таким образом нам показывают, что вы, белорусы, без России не проживете», – комментирует ситуацию Сергей Антончик.