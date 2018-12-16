



Один из новых дискаунтеров «Хит! Экспресс» в Минске. Фото: belmir.by





В Минске и Бресте открылись дискаунтеры «Хит! Экспресс» от компании «Евроторг». Такая информация содержится в рекламных листовках, распространяемых крупнейшим в стране ритейлером.





Как сказано в листовках, сейчас этих магазинов пять: четыре в Минске и один в Бресте. Отмечается, что в них «почти все товары – по акционным ценам».





В одном из минских дискаунтеров новой сети продавец пояснила, что их особенностью являются очень низкие цены – «даже ниже, чем в «Брусничке».









Здесь не продается скоропортящаяся продукция. В ассортименте – бакалея, кондитерские изделия, промтовары, виноводочная продукция.





Адреса торговых объектов: в Минске – ул. Корженевского, 23А, ул. Московская, 8, пом. 4Н, ул. М. Танка, 16, пом. 2Н, ул. Червякова, 4; в Бресте – Южный городок, 37.





Кстати, 9 ноября «Евроторг» открыл также онлайн-дискаунтер «Е-дисконт», в котором скидки достигают 60 процентов, сказано на сайте этого магазина.





Такой уровень цен установлен благодаря тому, что «Е-дисконт» не несет затрат на зарплату экспедиторов, покупку и амортизацию автомобилей, а также топливо.





Дело в том, что заказ, оформляемый на сайте, нужно забирать самовывозом из одного пункта выдачи в Минске по адресу ул. Гошкевича, 3. Сумма минимального заказа – 15 рублей.



