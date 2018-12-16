ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске и Бресте открылись дискаунтеры «Хит! Экспресс» от компании «Евроторг»

17.12.2018 08:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
«Евроторг» разворачивает новую сеть магазинов.


Один из новых дискаунтеров «Хит! Экспресс» в Минске. Фото: belmir.by

В Минске и Бресте открылись дискаунтеры «Хит! Экспресс» от компании «Евроторг». Такая информация содержится в рекламных листовках, распространяемых крупнейшим в стране ритейлером.

Как сказано в листовках, сейчас этих магазинов пять: четыре в Минске и один в Бресте. Отмечается, что в них «почти все товары – по акционным ценам».

В одном из минских дискаунтеров новой сети продавец пояснила, что их особенностью являются очень низкие цены – «даже ниже, чем в «Брусничке».


Здесь не продается скоропортящаяся продукция. В ассортименте – бакалея, кондитерские изделия, промтовары, виноводочная продукция.

Адреса торговых объектов: в Минске – ул. Корженевского, 23А, ул. Московская, 8, пом. 4Н, ул. М. Танка, 16, пом. 2Н, ул. Червякова, 4; в Бресте – Южный городок, 37.

Кстати, 9 ноября «Евроторг» открыл также онлайн-дискаунтер «Е-дисконт», в котором скидки достигают 60 процентов, сказано на сайте этого магазина.

Такой уровень цен установлен благодаря тому, что «Е-дисконт» не несет затрат на зарплату экспедиторов, покупку и амортизацию автомобилей, а также топливо.

Дело в том, что заказ, оформляемый на сайте, нужно забирать самовывозом из одного пункта выдачи в Минске по адресу ул. Гошкевича, 3. Сумма минимального заказа – 15 рублей.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Опубликован список худших паролей 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика