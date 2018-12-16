В Гродно еще один водитель BMW X5 не удержался в своей полосе на заснеженной дороге

Ситуация еще одного заноса BMW X5 в Гродно была заснята на видеорегистратор. На этот раз кроссовер не удержался в своей полосе на улице О.Соломовой. Водитель BMW не мог затормозить за автомобилями, остановившимися на запрещающий сигнал светофора.



BMW оказался в заносе и выехал боком на встречную полосу.





Обошлось без столкновения: автомобиль с регистратором остался стоять на месте, а водитель BMW вырулил и вернулся в свою полосу. Случай произошел в воскресенье, 16 декабря.



Напомним, неделю назад, когда за пару часов замело дороги снегом, другой BMW X5 занесло на выезде с улицы Терешковой.

