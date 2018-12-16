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В Гродно еще один водитель BMW X5 не удержался в своей полосе на заснеженной дороге

17.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Ситуация еще одного заноса BMW X5 в Гродно была заснята на видеорегистратор. На этот раз кроссовер не удержался в своей полосе на улице О.Соломовой. Водитель BMW не мог затормозить за автомобилями, остановившимися на запрещающий сигнал светофора. 

BMW оказался в заносе и выехал боком на встречную полосу. 
 

Обошлось без столкновения: автомобиль с регистратором остался стоять на месте, а водитель BMW вырулил и вернулся в свою полосу. Случай произошел в воскресенье, 16 декабря. 

Напомним, неделю назад, когда за пару часов замело дороги снегом, другой BMW X5 занесло на выезде с улицы Терешковой. 
 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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Ситуация еще одного заноса BMW X5 в Гродно была заснята на видеорегистратор. На этот раз кроссовер не удержался в своей полосе на улице О.Соломовой. Водитель BMW не мог...
 
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