В Минске на улице Орловской из-за несоблюдения дистанции столкнулись пять автомобилей

Авария с участием пяти автомобилей произошла утром 17 февраля на столичной улице Орловской. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





По информации инспекторов, столкновение произошло из-за несоблюдения водителями безопасной дистанции. Пострадавших в аварии нет. Некоторое время движение по улице Орловской со стороны проспекта Победителей было затруднено.





В ГАИ напомнили, что водителям необходимо перестроиться на зимний стиль вождения: выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать резких маневров.