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В Минске на улице Орловской из-за несоблюдения дистанции столкнулись пять автомобилей

17.12.2018 10:01 — Разное | Tut.by  
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Авария с участием пяти автомобилей произошла утром 17 февраля на столичной улице Орловской. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


По информации инспекторов, столкновение произошло из-за несоблюдения водителями безопасной дистанции. Пострадавших в аварии нет. Некоторое время движение по улице Орловской со стороны проспекта Победителей было затруднено.


В ГАИ напомнили, что водителям необходимо перестроиться на зимний стиль вождения: выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать резких маневров.

 
 
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Пострадавших в аварии нет. Некоторое время движение по улице Орловской со стороны проспекта Победителей было затруднено.
 
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