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Скромный даже по белорусским меркам: как выглядит «Лучший дом Великобритании 2018 года»

17.12.2018 10:05 — Разное | Tut.by  
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Скромный даже по белорусским меркам коттедж на краю озера в Шотландии был назван лучшим домом Великобритании в 2018 году по версии авторитетного архитектурного конкурса RIBA.


Фото: Richard Fraser

Бюро HaysomWardMiller спроектировало дом (Lochside House) в уединенном месте на краю озера в Шотландии. Он состоит из трех скромных зданий, построенных исключительно из натуральных материалов. Заказчик — художник-керамист, коттедж используется как жилье и мастерская.


Фото: Richard Fraser

Для фасадов и кровли применили обожженную шотландскую лиственницу. В интерьерах первую скрипку играет деревянная отделка. Уют обеспечивают камин на дровах и большие окна с видом на озеро и горы.


Фото: Richard Fraser

Дом автономный — он вырабатывает собственное электричество от солнечных батарей и получает чистую воду из собственной скважины.


Фото: Richard Fraser

Президент RIBA Бен Дербишир назвал дом «идеальным дополнением к этому пейзажу».


Фото: Richard Fraser

Фото: Richard Fraser

Фото: Richard Fraser

Lochside House был одним из 20 домов, представленных в серии Grand Designs: House of the Year.

 
 
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Скромный коттедж на краю озера в Шотландии был назван лучшим домом Великобритании в 2018 году по версии авторитетного архитектурного конкурса RIBA.
 
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