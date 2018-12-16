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Скромный даже по белорусским меркам: как выглядит «Лучший дом Великобритании 2018 года»
Скромный даже по
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Для фасадов и кровли применили обожженную шотландскую лиственницу. В интерьерах первую скрипку играет деревянная отделка. Уют обеспечивают камин на дровах и большие окна с видом на озеро и горы.
Дом автономный — он вырабатывает собственное электричество от солнечных батарей и получает чистую воду из собственной скважины.
Президент RIBA Бен Дербишир назвал дом «идеальным дополнением к этому пейзажу».
Lochside House был одним из 20 домов, представленных в серии Grand Designs: House of the Year.
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Скромный коттедж на краю озера в Шотландии был назван лучшим домом Великобритании в 2018 году по версии авторитетного архитектурного конкурса RIBA.
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