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Порошенко рассказал о сроках действия военного положения на Украине

17.12.2018 09:54 — Разное | Ежедневник  
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Порошенко рассказал о сроках действия военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве рассказал о сроках действия военного положения в стране.

"Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет", - приводит слова главы государства телеканал "112 Украина".

Как отметил Порошенко, после отмены военного положения в стране начнется подготовка к президентским выборам. При этом, по словам украинского лидера, в любом случае "военное положение не будет мешать проведению выборов".

Верховная рада 26 ноября одобрила указ Порошенко о введении на тридцать дней военного положения в десяти областях Украины. Документ вступил в силу 29 ноября. Военное положение дает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

Напомним, 25 ноября ФСБ России сообщила, что пограничники применили оружие в отношении украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые якобы нарушили государственную границу. Украинская сторона заявила об акте агрессии со стороны России.

Президент Украины обратился к руководству РФ с требованием освободить украинских моряков и корабли. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что инцидент в Азовском море — это провокация со стороны Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков нзвал инцидент «вторжением в территориальные воды РФ» и заявил, что российская сторона действовала в строгом соответствии с международным правом и внутренним законодательством.

26 ноября Верховная рада поддержала введение в Украине военного положения. Инициатором таких мер стал президент страны Петр Порошенко. 
 

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве рассказал о сроках действия военного положения в стране.
 
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