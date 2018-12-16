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Банк «Решение» и немецкий консорциум АКА профинансируют белорусских производителей

17.12.2018 09:39 — Разное | Ежедневник  
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Банк «Решение» и немецкий консорциум АКА профинансируют белорусских производителей

Белорусский банк заключил базовое соглашение о предоставлении финансирования c консорциумом немецких банков AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft.

В соответствии с документом  ресурсы AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft, которое объединяет 17 немецких банков, будут направлены  Банком «Решение» на финансирование как краткосрочных, так их долгосрочных проектов своих клиентов с контрагентами  в Германии и других странах Евросоюза. Как отметил председатель правления Банка «Решение» Сергей Будников, «долгосрочные целевые ресурсы со страховым покрытием экспортных кредитных агентств будут предоставляться на приобретение основных средств и реализацию инвестиционных проектов в Беларуси». По его словам, за счет «связанных» кредитов будет финансироваться до 85% цены контракта, а также расходы по страхованию кредита». Страховщиком кредита AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft выступает немецкая страховая компания Euler Hermes.

Представитель AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft  Дитер Райсс в свою очередь отметил, что «это первый случай, когда AKA принял решение о поддержке относительно небольшого, но перспективного белорусского банка, предоставив финансирование для развития малого и среднего бизнеса Беларуси». По словам немецкого банкира, важным  моментом для начала сотрудничества стало то, что «банк кредитует реальное промышленное производство». Средства, в частности, пойдут на финансирование заявок «МАЗ-МАН», «БелавтоМАЗ», «БелТБ-сервис» и других белорусских компаний, импортирующих из Германии и Евросоюза комплектацию и автотехнику.

Ресурсы  AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft  приходят в  экономику Беларуси в рамках первой западной кредитной линии, привлекаемой Банком «Решение».   Как рассказал «Ежедневнику» председатель наблюдательного совета ЗАО «Банк «Решение» Виктор Шевцов, на подготовку к подписанию этого важного в истории банка документа понадобилось около полугода.

Объем линии сравнительно невелик, но, по словам известного бизнесмена, банк рассчитывает  на продолжение сотрудничества с AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft. В следующем году в рамках реализации стратегии по наращиванию ресурсной базы Банк «Решение» также планирует заключение похожих соглашений с кредитными организациями Польши и Италии. «Мы хотим придать новый импульс развитию Банка «Решение», - подчеркнул Виктор Шевцов.

 
 
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Белорусский банк заключил базовое соглашение о предоставлении финансирования c консорциумом немецких банков AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft.
 
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