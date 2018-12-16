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В 2019 году в Беларуси могут изменить КоАП
Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов рассказал о том, что план законопроектов на будущий год находится на согласовании у главы государства.
Как рассказал Ипатов в интервью телеканалу
«Мы получили около 145 предложений в законопроекты от государственных органов, субъектов хозяйствования, общественных объединений. Нужно говорить также о законодательстве в сфере защиты прав инвалидов. Отработаны и согласованы предложения, изменяющие законодательство о лекарственных средствах, о здравоохранении. Предусмотрен закон, который будет регулировать вопросы регистрации», — рассказал Ипатов.
Внесены в план также поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
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Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов рассказал о том, что план законопроектов на будущий год находится на...
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