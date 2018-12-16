В 2019 году в Беларуси могут изменить КоАП

Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов рассказал о том, что план законопроектов на будущий год находится на согласовании у главы государства.

Как рассказал Ипатов в интервью телеканалу СТВ , на рассмотрение главе государства уже внесен проект указа о плане законопроектной деятельности на следующий год.

«Мы получили около 145 предложений в законопроекты от государственных органов, субъектов хозяйствования, общественных объединений. Нужно говорить также о законодательстве в сфере защиты прав инвалидов. Отработаны и согласованы предложения, изменяющие законодательство о лекарственных средствах, о здравоохранении. Предусмотрен закон, который будет регулировать вопросы регистрации», — рассказал Ипатов.

Внесены в план также поправки в Кодекс об административных правонарушениях.