Тема недели: Встреча Президента Беларуси с представителями российского медийного сообщества

Лукашенко: суверенитет для Беларуси — это святое

Суверенитет для Беларуси — это святое, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями российского медийного сообщества.

Глава государства напомнил, что он в свое время вносил массу предложений по развитию Союзного государства, однако не все были восприняты российской стороны, а сейчас снова начали подниматься эти вопросы, но схематично, при этом путается политика и экономика. «Во имя чего? Зачем вдруг сейчас? И что Россия хотела бы, что она предлагает?» — спросил Президент.

«Для нас, запомните, святое — это суверенитет, я уже об этом говорил. Это относительная независимость, я считаю, что абсолютно независимых государств нет. И вы (Россия. — Прим. БЕЛТА) тоже не настолько независимы, но суверенны, — сказал Александр Лукашенко. — Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию — этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит — это во вред самой России».

Отвечая на уточняющий вопрос, чувствует ли он угрозу суверенитету страны, глава государства отметил, что всегда есть угроза с одной или другой стороны.

«На то я и Президент. Это главный вопрос в работе Президента — обеспечить суверенитет страны, это в Конституции записано», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, бОльшая угроза чувствуется с южной границы, откуда хлынуло оружие — вот это проблема и опасность.

О восстановлении мира в регионе

Лукашенко: Беларусь сделает все от нее зависящее для восстановления мира между славянами

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает стремление белорусской стороны максимально способствовать мирным процессам в регионе. Об этом он заявил на встрече с представителями российского медийного сообщества.

«Беларусь сделает все, что от нее зависит, чтобы восстановить мир и согласие между славянами. Это нелегко, но даже если сохранится малейший шанс, своих попыток мы не оставим. Мы будем стремиться к тому, чтобы у нас здесь, на территории основных славянских государств, был мир», — заявил белорусский лидер.

В этом должны помочь и журналисты, убежден Александр Лукашенко. «Хотя бы потому, что очагом конфликтов часто становится именно медийное пространство. Надо осознавать ответственность за каждое сказанное и написанное слово. Если оно рушит мир и калечит судьбы людей, то ставит журналиста в один ряд с солдатами, стреляющими на поражение. А некоторые говорят, что вы это оружие массового поражения. И я с этим согласен. Это звучит жестко, но как еще достучаться до тех, кто игнорирует нормы не только профессиональной этики, но и человеческой морали», — сказал Президент.

Во время пресс-тура в Беларусь российские журналисты и блогеры посетили Полоцк. Глава государства отметил, что этот город — колыбель славянской государственности. «Если следовать «Повести временных лет», то от полочан произошли и кривичи, и северяне, а значит, здесь — на белорусской земле — находится духовный корень всего российского северо-запада: Смоленска, Пскова, Брянска, Белгорода и Курска», — обратил внимание Александр Лукашенко.

«Может, потому в нашей стране особенно тяжело и болезненно воспринимается любой конфликт в славянском мире. Мы не можем остаться в стороне от событий, которые разделяют близкие по своей истории, менталитету и культуре народы», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства добавил, что сильнее всего славянские народы связывает общая история, культура, славные и трудные времена, пережитые вместе. «Несколько лет назад в рамках подобной встречи я говорил о том, что Беларусь может стать некоторым нравственным фактором для России. Скажу откровенно: мы к этому всегда стремились. Чтобы вы нас ценили, если уже совсем откровенно», — сказал Президент.

Александр Лукашенко допустил, что, может быть, тогда не все обратили внимание на эти слова, но их актуальность сегодня только возросла.

Лукашенко о решении конфликта в Украине: пока не поздно, надо что-то сделать

Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз призывает враждующие стороны к практическим шагам по решению конфликта на востоке Украины.

«Я не хочу, чтобы старики гибли в Донбассе. Я знаю, что там происходит, лучше, чем сидящие здесь, и лучше, чем даже руководство России. Я знаю, что происходит. За что гибнут дети и старики, женщины? Ведь мужики там воюют где-то… Пусть стреляют друг в друга, если мозгов нет. Но дети чего гибнут, они в чем виноваты? — сказал глава государства. — Вот из чего исходит моя позиция. И нам ли — славянам — воевать здесь. Мы же на одно лицо, мы одни и те же люди. И я знаю украинцев. Я там служил, я там работал, ко мне люди с запада (Украины. — Прим. БЕЛТА) приезжали, работали. Они не враги, они не такие плохие, как вы иногда говорите на каналах. Давно пора прекратить это, уже никто не смотрит».

Александр Лукашенко считает, что надо восстанавливать нормальные отношения, и это возможно. «Но чем дальше — тем хуже. Я вам скажу свою позицию: все боятся, что там (в Украине. — Прим. БЕЛТА) будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу сказал: слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести», — отметил Президент.

Глава белорусского государства не исключил, что впоследствии у таких «нацменов» может появиться и ракетное оружие. «Вас не удивляет, что в этот момент США выходят из договора об ограничении ракет малой и средней дальности. А теперь представьте на минутку, что у меня под Гомелем будут стоять ракеты с ядерными боеголовками, а у вас под Ростовом. Каково? Мы что, этого хотели? Поэтому пока не поздно, надо башку в руки взять и не кричать гвалтом, а что-то сделать, чтобы это прекратить», — заявил белорусский лидер.

Президент отметил, что без участия США никакая Европа, Меркель или Макрон проблему не решат. «Но мы втроем (Россия, Украина и Беларусь. — Прим. БЕЛТА) решить можем. Как это сделать? Надо сесть и подумать, но для этого надо отказаться от нападок. Может где-то что-то за скобки вывести, где-то что-то простить на этом этапе. Слушайте, немцам же простили — 30 миллионов погибли — почти забыли. Слава богу, этого еще в наших отношениях нет. Так давайте делать шаги в этом направлении», — призвал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что ранее предлагал конкретное участие в урегулировании конфликта, в том числе обеспечении безопасности на границе, организации выборов в соответствии с минскими соглашениями. Однако ни украинская сторона, ни российская на это не пошли.

Лукашенко: переговоры «нормандской четверки» состоялись в Минске по предложению Меркель

«Вы знаете, кто предложил в Минске провести переговоры «нормандской четверки»? Меркель предложила. Когда обсуждали, куда и где, она сказала: в Минск», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что и украинцы, и россияне — родные для белорусов люди, поэтому он не может занимать позицию только одной из сторон. При этом, подчеркнул Александр Лукашенко, в миротворцы он тоже не напрашивался. «Я не хочу рассказать глубже, как здесь собирались президенты. Я думал, сорвется эта встреча. Что я только ни делал — это была моя работа, мне поручили, — добавил он. — Вот видите, и Беларусь пригодилась. А если бы с ружьем ходили на чьей-то стороне?»

«Необходимо быть мудрее. Надо не только пропагандой заниматься, — подчеркнул Президент. — Надо голову на плечах держать и думать, что нам лучше, что детям оставим. Вот этот конфликт мы не должны детям оставить».

Лукашенко: необходимо собирать «Хельсинки-2», чтобы успокоить мир

«Я считаю, что срочно надо собирать подобную конференцию. Чтобы как-то успокоить мир, надо это сделать, — сказал Александр Лукашенко. — Я вижу спасение мира в том, чтобы мы остановились хотя бы, чтобы не бежали в гонку вооружений и завтрашнюю войну. А мы уже почти стреляем друг в друга. Нам «Хельсинки-2″ нужны».

В то же время Президент отметил, что страны не могут провести полноценный саммит ОБСЕ (последняя встреча глав государств состоялась в Астане в 2010 году, предыдущая — в Стамбуле в 1999 году), чтобы обсудить актуальные вопросы международной безопасности, не говоря уже о запуске нового переговорного процесса. «Это же позорище», — добавил глава государства.

О взаимоотношениях с Россие й.

Лукашенко ответил на звучащие порой претензии о многомиллиардной поддержке со стороны России

Глава государства подчеркнул, что если и оказывается определенная кредитная поддержка с российской стороны, то, во-первых, это делается по гораздо большей процентной ставке, нежели кредиты МВФ. С другой стороны, Россия кредитует конечного потребителя, который производит товар, в том числе из российских комплектующих.

«Если мы сегодня от Российской Федерации, к примеру $4-5 млрд получили кредитов, то каждый год мы за обслуживание этих кредитов платим $1 млрд 200 млн», — сказал Президент.

«Очень часто я читаю в СМИ, слышу даже от сторонников нашего союза такие фразы: ну что мы кормим все время Беларусь? А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили. Я когда это читаю, думаю, что если бы $100 млрд, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашено полагает, что эти расчеты связаны с предположениями о потенциальной возможности продать белорусской стороне определенные товары по более высокой цене. «Во-первых, еще надо продать. Сегодня Россия хотела бы больше продать нефти и газа, но рынок не потребляет столько. Поэтому так рассуждать — глупость. А если бы еще рухнула экономика Беларуси, то и это бы не продали. То есть 25 млрд кубометров газа и 24 млн т нефти, которые мы покупаем в России, пусть даже без таможенных пошлин (как у нас это принято в Таможенном союзе, а сейчас в ЕАЭС), тем не менее это огромные деньги», — заметил белорусский лидер.

Президент добавил, что и своими товарами Беларусь на российском рынке торгует без таможенных пошлин с очень большим взаимным товарооборотом.

Лукашенко назвал налоговый маневр главным вопросом предстоящей встречи с Путиным

Встреча лидеров двух государств должна состояться до конца текущего года. Главным вопросом переговоров Александр Лукашенко назвал налоговый маневр. «Самый главный вопрос, который мы должны решать, — вопрос экономический — налогового маневра», — сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что не пойдет ни на какие ухищрения в личных интересах и в игры играть не будет. «Развивать проект Союзного государства надо достойно и только в интересах белорусов и россиян», — добавил Александр Лукашенко.

Лукашенко считает пиаровским ходом поднимавшийся ранее вопрос о российской авиабазе в Беларуси

Глава государства отметил, что в рамках Союзного государства у Беларуси и России существует высокий уровень интеграции, в том числе в военной области. «В ОДКБ такого нет. У нас здесь зона ответственности ОДКБ в западном направлении. У нас разработан план на случай обострения отношений с НАТО или, не дай бог, конфликта или войны. В ОДКБ с другими государствами этого нет. У нас очень глубокая интеграция, вплоть до военной», — сказал белорусский лидер.

«Правда, испохабили все этой базой. Никому база не нужна. Слушайте, строить какую-то базу на старом аэродроме (с Путиным мы обсуждали эту проблему). Я задаю вопрос: зачем? 3-4 минуты — время подлета самолетов из России. Зачем на передовую, если тут война начнется, тащить аэродром? Одна ракета — взлетно-посадочная полоса непригодна. Это был непродуманный пиаровский ход — вот, мы базу тут разместим», — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства в этой связи отметил, что в Беларуси есть несколько баз ВВС: «На любую базу завтра сажайте 10-20-30 самолетов. Пользуйтесь». Александр Лукашенко рассказал, что попросил Президента России Владимира Путина, чтобы не было скандалов, о совместных полетах российских и белорусских летчиков. «И мы это уже апробировали, когда у нас был чемпионат мира. Нашим вместе с россиянами летали на этих российских самолетах», — отметил он.

Вместе с тем Александр Лукашенко констатировал, что даже в военной сфере есть много вопросов. В частности, глава белорусского государства ранее обращался к руководству России с просьбой дать десяток самолетов, на что не последовало однозначного положительного ответа. «Я говорю: ты что, намекаешь, что я должен купить? У меня таких денег нет. Мне за газ надо платить, кредиты возвращать. И вообще, если откровенного говорить, ты что, хочешь, чтобы я купил автомат для того, чтобы тебя защищать?» — передал подробности разговора белорусский лидер.

«Поэтому у нас куча элементарных вопросов, которые надо решить, а потом совместный суд создавать… Надо показать прежде всего белорусам, да и россиянам, что у нас здесь проблем нет», — считает Александр Лукашенко.

Президент привел еще один довод, что в Беларуси есть две очень важные российские базы, которые российская сторона не оплачивает. «Заканчивается срок договора в 2019 или 2020 году, и я даже вопроса не ставлю об оплате. Как-то неудобно у россиян деньги просить за эти базы», — отметил он.

«У нас есть союзный парламент, союзный Совмин, Высший госсовет (я являюсь его председателем), — сказал белорусский лидер. — Что нам мешает работать, принимать решения и исполнять их? Нет, достали это старое ружье и начинают крутить. Ну, если хотите, давайте. Начиная с военных вопросов и заканчивая другими. Я — за».

Об интеграционных объединениях .

Ответить на глобальные вызовы способны только мощные интеграционные объединения — Лукашенко

«Любые проблемы могут быть решены только сообща и только через сотрудничество. Об этом свидетельствует и череда международных саммитов: «Большой двадцатки», ЕАЭС, ОДКБ. Ответить на глобальные вызовы современности способны только мощные интеграционные объединения. В одиночку даже крупной державе не справиться», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что в следующем году Беларусь и Россия отметят 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства, а также пятилетие Евразийского экономического союза.

«Мы вместе прошли не всегда простой, но очень продуктивный и богатый на добрые дела путь», — заявил Александр Лукашенко. Какие бы при этом ни возникали шероховатости, стороны всегда находили взаимопонимание, обратил внимание глава государства.

Лукашенко: интеграционные позиции Беларуси неизменны

Глава государства подтвердил, что Россия остается стратегическим партнером и союзником Беларуси. «Интеграционные позиции Беларуси неизменны. Мы вместе с другими инициировали создание союзов, которые существуют на постсоветском пространстве», — отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона готова и далее развивать интеграцию, но при условии железобетонного исполнения достигнутых договоренностей.

«Как видите, мы ничего лишнего не требуем: договорились — надо исполнять. Это абсолютно естественное и справедливое ожидание от партнерства, которое, как предполагалось изначально, должно строиться на равных условиях и взаимном доверии. Вот и все. Если нет исполнения — нет союза», — сказал Президент.

Александр Лукашенко при этом заметил, что равные условия не означают, что все надо собрать вместе и поровну поделить. «Нам надо только то, что нам положено, что мы можем заработать собственными руками и мозгами. Только бы не было препятствий, чтобы это можно было создавать», — заметил глава государства.

Президент подчеркнул, что, как показывает история, всякие союзы, которые заключались на неравноправных условиях, долго не существовали.

«Если, как это принято часто в России, исходить из того, что «мы такие огромные, а вы — поменьше, поэтому вот так будет», тогда не о чем договариваться, это не союз», — добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в свое время после распада СССР речь шла о создании балто-черноморского региона, чтобы он стал своего рода барьером между ЕС и Россией. «Мне удалось тогда этот барьер сломать, — сказал он. — Тогда этот замысел не реализовался. И я стал нерукопожатным на Западе и вообще «последним диктатором в Европе». Это не потому, что я диктатор, а потому, что мы начали проводить такую политику, которая разрушила этот замысел».

Президент призвал задуматься над этим: «Когда кто-то в России в нашу сторону махает рукой (да что там Беларусь…), надо подумать, что вы своими руками воссоздаете этот балто-черноморский регион». Глава государства обратил внимание, что это особенно актуально на фоне современной обстановки в регионе.

Наряду с этим Президент особо отметил, что на внешних контурах Беларусь и Россия, как и подобает союзникам, едины в своих оценках мировой геополитики, поддерживают друг друга в многосторонних организациях. Кроме того, совместно реализуется Программа согласованных действий в области внешней политики, координируются подходы к проблемам региональной и общеевропейской безопасности, в том числе в сфере противодействия новым вызовам и угрозам.

Лукашенко: надо объединяться на фоне внешнего давления

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным продолжать интеграцию с Россией и в ЕАЭС на фоне внешнего давления.

«Я сказал премьерам ЕАЭС — знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло, — заметил Александр Лукашенко. — Нам надо сейчас здесь объединиться, как вы сказали, при давлении этом внешнем и свое счастье искать здесь. Так почему не ищете?»

«Мелкие проблемы — их не то что надо не видеть, отбросить… Их не надо создавать. Что мы деремся? Ладно, вы не продадите нам 5 млрд куб. м газа дополнительно. Куда вы денете этот природный газ при том бешеном темпе, когда уходят от традиционных углеводородов?» — сказал Президент.

При этом глава белорусского государства подчеркнул: страна не просит просто снизить цены на газ, нужны именно равные условия.

Александр Лукашенко обратил внимание, что сегодня в мире идут торговые войны, с приходом Дональда Трампа на пост Президента США сложная ситуация складывается вокруг Всемирной торговой организации. Среди стран ЕАЭС только Беларусь не является членом ВТО, хотя договаривались координироваться в вопросе вступления в организацию, но Россия вступила во Всемирную торговую организацию, это сделал и Казахстан. Однако сейчас стали очевидны проблемы с ВТО — на площадке «Большой двадцатки» звучат заявления, что организацию надо переформатировать, переделать. «В Питере недавно обсуждали эту проблему. Назарбаев (и Путин его поддержал) говорит — опять Лукашенко выиграл», — рассказал глава государства.

Лукашенко о будущем Союзного государства: надо шаг за шагом исполнять договор

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями российского медийного сообщества рассказал о своем видении развития союзной интеграции, о том, как Беларуси и России снять проблемные вопросы в отношениях, в том числе по энергоносителям, налоговому маневру, единой промышленной политике.

Глава государства напомнил о необходимости соблюдения достигнутых соглашений. «Надо исполнять договор и идти шаг за шагом по выполнению этих соглашений», — сказал он.

Александр Лукашенко убежден, что прежде чем копать вглубь, надо снять вопросы, лежащие на поверхности. «А их куча, и их можно снять за сутки», — заметил Президент.

Александр Лукашенко начал с ценообразования природного газа. В себестоимости любой продукции для Беларуси очень важен такой показатель, как цена на газ. По следующему году ясность есть, но в его середине Беларусь и Россия договорились определиться до 2025 года. «Но Россия даже не стала вести переговоры, хотя мы с Путиным договорились об этом в Санкт-Петербурге (на встрече в апреле 2017 года. — Прим. БЕЛТА), — констатировал Президент. — Это неправильно. Договорились — надо двигаться». Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что Беларусь не требует низких цен на газ, таких как, например, для Смоленской области, где они в два-три раза ниже. «Мы требуем, чтобы были исполнены наши договоренности — они пронизывают все наши соглашения и договоры — о равных условиях для субъектов хозяйствования», — сказал глава государства.

Касаясь налогового маневра в России, Президент обратил внимание, что за три года его проведения белорусский бюджет потерял почти $3,5 млрд, до 2024 года его потери по разным оценкам составят до $10,8 млрд. Фактически таможенные пошлины вводятся другим путем, констатировал глава государства, подчеркнув, что таким образом разрушается основа союза. «Была железная договоренность: равные условия для людей, для субъектов хозяйствования, чтобы развивать интеграцию. Сегодня не мытьем, так катаньем это перечеркивается», — предостерег Александр Лукашенко.

«Интеграция должна быть во имя объединения наших народов. Это должно быть в интересах наших людей», — резюмировал глава государства.

О СМИ .

Лукашенко о цензуре: я категорический противник закрывать кому-то рот

Цензуры в информационной сфере быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями российского медийного сообщества.

По мнению главы государства, общий депрессивный информационный фон наносит большой вред обществу. Зачастую это определяет действительность и уж точно никак не способствует качественным изменениям жизни человека, констатировал он.

«Цензуры ни в коем случае быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Я категорический противник кому-то закрывать рот. И не только потому что я такой демократ. Я исхожу из прагматической точки зрения: все это бесполезно. А еще хуже — это во вред».

Президент добавил, что цензура особенно бессмысленна в эпоху интернета. «Время изменилось. Почти половина населения сидит в интернете, и они там все видят», — заметил он.

Лукашенко призывает СМИ не пытаться раздувать пламя из белорусско-российских споров

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает возникающие на высоком уровне споры по вопросам белорусско-российского сотрудничества рабочими моментами. «Что касается горячих поводов, то какие бы искры ни летели в спорах на самом высоком уровне, даже не пытайтесь раздувать из них пламя. Это рабочие моменты. В отношениях между нашими странами еще не было ситуаций, в которых мы не нашли бы компромисса», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Россия остается стратегическим партнером и союзником Беларуси.

«Там живут просто наши братья. Кто бы они ни были: русские, чеченцы, ингуши, евреи… Это наши братья, потому что вчера мы жили в одном государстве», — добавил он.

Лукашенко об отношении к фейкам: главное — посмотреть, кому это выгодно

«С течением времени я более спокойно начал реагировать на какие-то фейки. Тем более есть такой фейк, который тебе на пользу, — заметил Александр Лукашенко. — Но главное для меня — посмотреть, кому это выгодно и кто это распространяет. Я говорю о некотором уклоне российских средств массовой информации так болезненно, потому что уже вижу, что это оттуда забрасывается. Я не сторонник этого. Ты лучше в глаза смотри и скажи или публично, или в закрытом режиме. Я сторонник такой политики, а не закулисной».

Глава государства признался, что на фейковые новости в интернете реагирует спокойнее, чем в традиционных СМИ. «Может, я слишком консервативен, поэтому у меня такое отношение к книгам и газетам, — добавил Президент. — Я даже интернетом редко пользуюсь: и некогда, и я особо к этому не стремлюсь».