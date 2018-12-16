ОГАИ Осиповичского РОВД информирует: неделя детской безопасности пройдет с 17 по 21 декабря

За 11 месяцев на дорогах Могилевской области с участием несовершеннолетних произошло 49 дорожно-транспортных происшествий: 2 подростка погибли, 51 ребенок получил травмы.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема всего общества и одно из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции.

Впереди зимние школьные каникулы. И хотя каникулы – время беззаботное для школьников, оно весьма беспокойное для сотрудников ГАИ. У детей появляется масса свободного времени, большую часть которого они проводят на улице. Родители не всегда имеют возможность контролировать досуг своих детей… К сожалению, бесконтрольность со стороны взрослых зачастую приводит к тому, что дети выбирают для игр и развлечений места, приближенные к дороге. Например, вблизи проезжей части катаются с горки, что очень рискованно. Проявляют беспечность, когда выходят на дорогу, или переходят проезжую часть, уткнувшись в мобильный телефон, нахлобучив капюшон или идя в наушниках под любимую песню.

В зимнее время дорожная безопасность усугубляется повышенной скользкостью проезжей части, ранними сумерками, сложными погодными условиями. В связи с чем, очень важно своевременно напомнить ребятам о правилах поведения на зимней дороге и вблизи нее.

Рекомендации для детей:

Готовясь перейти дорогу, остановись, посмотри по сторонам, сосредоточься.

Нельзя стоять на краю тротуара, это опасно: от потока воздуха от проезжающей машины можно поскользнуться прямо на дорогу.

Переходи дорогу только по пешеходному переходу.

Не спеши, не беги, переходи дорогу размеренно.

Когда на дороге снег или гололед, у автомобиля увеличивается тормозной путь. Нужно быть максимально осторожным при переходе проезжей части.

Яркое солнце и белый снег – помеха безопасности: они сильно блестят, а человек «ослепляется». БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН!

В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. Дорога становится очень скользкой!

Поэтому при переходе через проезжую часть лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать через проезжую часть, даже на переходе! Переходить только шагом и быть внимательным.

Зимой обзору дороги мешают сугробы на обочине, стоящие заснеженные машины. Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходить проезжую часть.

Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться. Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору. БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Не забывайте про ФЛИКЕР. Если на твоей одежде есть фликер, водитель заметит ребенка издалека даже в пасмурный зимний день.

И главное, напомните ребенку, что игры возле дороги и на проезжей части улицы – ЗАПРЕЩЕНЫ!

И самое главное – родители должны быть примером для своего ребенка в соблюдении дорожного закона!

Без сомнения, основная роль в обеспечении детской дорожной безопасности принадлежит водителям. Никогда не следует забывать о том, что водитель на дороге должен быть профессионалом. Уважайте знак «Дети». Всегда, независимо от того, видны дети или нет, снижайте скорость. Руководствуйтесь принципом, чем хуже обзор – тем ниже скорость. При проезде по дворовым территориям учитывайте привычку ребятни выбегать из-за стоящих машин. И помните, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо заранее снижать скорость и всегда уступать дорогу пешеходам.

Не следует забывать о безопасности детей-пассажиров. Ведь нередко ребенок в автомобиле становится заложником халатности человека за рулем.

Перевозить детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, необходимо с использованием:

— детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – для детей в возрасте до 5-ти лет;- детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – для детей в возрасте от 5 до 12-ти лет.Допускается перевозить детей до 12 лет без специальных устройств, если рост ребенка выше 150 см, а также в такси.ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозка детей на переднем сиденье автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.Помните перевозка ребенка в возрасте до 12-ти лет на коленях у совершеннолетнего пассажира, пристегнутого ремнем безопасности на заднем сиденье, ЗАПРЕЩЕНА.Тем не менее, родители продолжают возить детей без специальных удерживающих устройств. Особенно, в глубинке, мотивируя свое поведение дороговизной автокресел. Помните РЕБЕНОК – ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР! Не экономьте на жизни своих детей.За неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин. В случае повторного такого нарушения в течение года предусмотрен штраф в размере от 2 до 8 базовых величин.

Уважаемые родители, помните — Вы для ребенка всегда являетесь авторитетом и примером в соблюдении Правил. От того, как вы научите своего ребенка вести себя на дороге, зависят ваше спокойствие и его безопасность.

ОГАИ Осиповичского РОВД