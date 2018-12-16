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Осиповичский районный краеведческий музей приглашает на конференцию

17.12.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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15 декабря (суббота) в музее пройдет научно-практическая конференция «Краеведение Осиповичского района».

Осиповичский районный краеведческий музей приглашает на конференцию

10.00 — 11.00 – регистрация участников.
11.00 — 13.30 – открытие конференции, выступления докладчиков, закрытие конференции.

Регламент выступлений: 15 — 20 минут.

Программа выступлений:

АРХЕОЛОГИЯ

  1. Езепенко Игорь Николаевич, ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», старший научный сотрудник
    Тема доклада: «История изучения каменного века на территории Осиповичского района»
  2. Шпак Илона Игоревна, Семашко Татьяна Сергеевна, Гордей Александр Сергеевич, отдел по образованию Осиповичского РИК
    Тема доклада: «Археологические исследования у д. Нижняя ОлбаЖлобинского района летом 2018 г.»
  3. Вороненко Олег Васильевич, научный сотрудник УК «ОРИКМ»
    Тема доклада: «Новые данные по мезолиту Осиповичского района»

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И НОВОЕ ВРЕМЯ

  1. Астапович Антон Владимирович, председатель ОО «Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры»
    Тема доклада: «Осиповичи и район в архивных документах: новые открытия»
  2. Клеванец Юрий Васильевич, краевед
    Тема доклада: «Рассказ о том, как госyдаpственнаяСвислочская волость пеpешла в частные pyки»

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

  1. Шпак Валентин Леонтьевич, краевед
    Тема доклада: «Осиповичский период партизан-флегонтовцев»
  2. Торбин Андрей Михайлович, поисковый клуб «Штык», краевед
    Тема доклада: «Русский револьвер»
 
 
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15 декабря (суббота) в музее пройдет научно-практическая конференция «Краеведение Осиповичского района». 10.00 — 11.00 – регистрация участников. 11.00 — 13.30 –...
 
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