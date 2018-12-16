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Осиповичский районный краеведческий музей приглашает на конференцию
17.12.2018 — Разное | Асiповiцкi край
15 декабря (суббота) в музее пройдет научно-практическая конференция «Краеведение Осиповичского района».
10.00 — 11.00 – регистрация участников.
Регламент выступлений: 15 — 20 минут.
Программа выступлений:
АРХЕОЛОГИЯ
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И НОВОЕ ВРЕМЯ
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
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15 декабря (суббота) в музее пройдет научно-практическая конференция «Краеведение Осиповичского района». 10.00 — 11.00 – регистрация участников. 11.00 — 13.30 –...
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