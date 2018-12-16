"Белавиа" с 17 декабря открывает новый рейс Минск-Воронеж

Авиакомпания "Белавиа" с 17 декабря начинает выполнение нового регулярного рейса по маршруту Минск-Воронеж-Минск, сообщает БЕЛТА.

Полеты по маршруту будут проводиться на регулярной основе 4 раза в неделю с вылетом из Минска в 23.05 по понедельникам, средам, четвергам и субботам и прибытием в Международный аэропорт Воронеж на следующий день в 00.30. Обратный вылет из Воронежа планируется в 05.35 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям с прибытием в Национальный аэропорт Минск в 07.05. Время для всех аэропортов указано местное.

Первоначально полеты будут осуществляться на самолете CRJ-200 (49 мест) и Embraer - 175 (76 мест). Время в пути составит 1 час 30 минут.

Стоимость авиабилетов в одну сторону от 96 евро, включая таксы и сборы, и от 179 евро - туда-обратно. С более подробной информацией пассажиры могут ознакомиться на сайте авиакомпании.

Аэропорт Воронежа станет десятым российским аэропортом в маршрутной сети авиакомпании "Белавиа". В настоящее время белорусский перевозчик выполняет регулярные рейсы в следующие аэропорты России: московский Домодедово, аэропорт Московской области Жуковский, Пулково (Санкт-Петербург), аэропорт Краснодара, Стригино (Нижний Новгород), аэропорт Сочи, Храброво (Калининград), аэропорт Казани, Платов (Ростов-на-Дону).

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск, летает в 50 аэропортов 27 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer-175, четыре Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).





Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "