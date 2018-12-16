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Крем для красивой шеи

17.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Рецепт № 1

Раскатать дрожжевое тесто, растянуть и положить на шею на 30 мин. Такая маска прекрасно укрепляет кожу. Делать такую маску через день перед сном в течение месяца. Эффект подтянутой кожи сохранится в течение полгода. Потом повторить. Использовать можно и для кожи лица.

Рецепт № 2

От складок на шее поможет теплое картофельное пюре, в которое добавляется 1 ч. л. глицерина и 1 ч. л. оливкового масла. Пюре выкладывается на ткань, прикладывается к шее, сверху пленка и шарф. Держать компресс 15-20 мин, затем смыть теплой водой. Складки исчезнут после нескольких таких компрессов.

Рецепт № 3

Размешайте в 1 стакане воды 1 ст. ложку лимонного сока, 1 ст. л. медицинского спирта(продаётся в аптеке) и 1 ч. л. соли. Очистите шею от загрязнений и нанесите с помощью ватного тампона приготовленную смесь. Не смывайте её. Когда немного шея подсохнет, мягко, подушечками пальцев, вбейте питательный крем. Делайте такую процедуру 3 раза в неделю, и через месяц ваша шея будет в отличном состоянии.

Рецепт № 4

Если теряет упругость подбородок и шея, надо сложенный в несколько слоев бинт смочить в растворе соли (1 ч. л. на стакан воды) и наложить на проблемные места, сверху сделать повязку из сухого бинта. Держать полчаса. Делать так 2 раза в неделю. Этот компресс хорошо подтянет обвисающую кожу.

 
 
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Рецепт № 1 Раскатать дрожжевое тесто, растянуть и положить на шею на 30 мин. Такая маска прекрасно укрепляет кожу. Делать такую маску через день перед сном в течение...
 
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