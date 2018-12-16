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Интересные и полезные свойства морепродуктов

17.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Морепродукты богаты белком, и содержат множество питательных компонентов. К тому же они не содержат жиров, которые заменили жирные кислоты. Люди, которые несколько раз в неделю употребляют блюда из морепродуктов в пищу, вдвое снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. А купить живые морепродукты в Москве у поставщика деликатесов и эксклюзивной продукции La Maree («Ла Маре»).

 
 
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Морепродукты богаты белком, и содержат множество питательных компонентов. К тому же они не содержат жиров, которые заменили жирные кислоты. Люди, которые несколько...
 
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