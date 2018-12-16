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Самые дорогие велосипеды в мире
17.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Элитные производители выпускают велосипеды, которые не только служат традиционным целям, но и включают в себя все высокотехнологические функции нового поколения. Дизайнеры, в свою очередь, всячески стараются удивить поклонников роскоши: при изготовлении передовых моделей часто используются различные дорогостоящие материалы, такие как золото, платина, углеродное волокно, хром, драгоценные камни, кристаллы Сваровски или настоящие крылья бабочек. И вполне естественно, что такие велосипеды относятся к категории роскошного двухколесного транспорта и стоят немалых денег. Но все мы отлично должны понимать, что это эксклюзивные велосипеды и достались они собственно тому заказчику, который был готов отдать за них круглую сумму. Ну а если вам, а скорее всего вашему ребенку действительно нужен хороший велосипед — лучшим вариантом для него будет велосипед bmx, на котором можно научиться делать различные трюки, а
10-е место: Brogue Bike – результат совместной работы известных дизайнеров Nick Fitch, Nicholas James и Simon Harcourt. На создание данного экологически чистого средства передвижения им понадобилось восемь недель кропотливого ручного труда. В июне 2012 года в Лондоне был представлен разработанный в стиле ретро велосипед, седло, руль, рама и крылья которого были обтянуты натуральной кожей, а руль украшен серебряными вставками, инкрустированными бриллиантами шоколадного цвета. Цена стильного Brogue Bike — 38,8 тысяч долларов.
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Элитные производители выпускают велосипеды, которые не только служат традиционным целям, но и включают в себя все высокотехнологические функции нового поколения....
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