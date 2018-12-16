Самые дорогие велосипеды в мире

Элитные производители выпускают велосипеды, которые не только служат традиционным целям, но и включают в себя все высокотехнологические функции нового поколения. Дизайнеры, в свою очередь, всячески стараются удивить поклонников роскоши: при изготовлении передовых моделей часто используются различные дорогостоящие материалы, такие как золото, платина, углеродное волокно, хром, драгоценные камни, кристаллы Сваровски или настоящие крылья бабочек. И вполне естественно, что такие велосипеды относятся к категории роскошного двухколесного транспорта и стоят немалых денег. Но все мы отлично должны понимать, что это эксклюзивные велосипеды и достались они собственно тому заказчику, который был готов отдать за них круглую сумму. Ну а если вам, а скорее всего вашему ребенку действительно нужен хороший велосипед — лучшим вариантом для него будет велосипед bmx, на котором можно научиться делать различные трюки, а продажа велосипедов bmx осуществляется интернет-магазином AvtoBaby, при чем по очень привлекательной цене.