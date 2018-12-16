Что мы обещаем себе на Новый год, но не выполняем?

Новый год – это время, когда каждый из нас хочет начать жизнь заново. Мы обещаем себе перестать есть чипсы на ночь, перестать прощать обидчиков и перейти на правильное питание. Мы собрали самые популярные обещания, которые люди дают себе на Новый год, но так и не выполняют.

«Я начну правильно питаться»

Особенно легко это сделать в период праздников. 10 дней выходных впереди, а в холодильнике куча вкусностей. Новый год проходит, потом наступает Рождество, 8 марта и еще множество праздников. Идея правильно питаться отодвигается на второй план.

«Я начну тратить деньги разумно»

Казалось бы, что может быть проще экономить и учитывать свои расходы. Но в период новогодних праздников уследить затратами очень сложно. Всех хочется вкусно накормить, купить шикарное платье, приготовить подарки родным и близким. Деньги утекают из рук как вода. Поэтому лучше следить за расходами, не дожидаясь Нового года. Просто откажитесь от покупки ненужных вещей.

«Я откажусь от вредных привычек»

Отказываться от вредных привычек очень сложно. Зависимость всегда по большей части психологическая. И в борьбе с ней главное правильно настроиться. Иногда бывает, что отказаться от вредной привычки сразу не получается, но не опускайте руки и пробуйте еще раз. Возможно, тогда все точно получится.

«Займусь спортом»

Доказано, что физическая активность вызывает у людей чувство радости. Кроме этого, спорт – это единственная возможность восстановить нервные клетки. Если вы все чаще раздражаетесь или чувствуете себя уставшим, то самое время купить абонемент в фитнес-зал.