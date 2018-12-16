ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что мы обещаем себе на Новый год, но не выполняем?

17.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Новый год – это время, когда каждый из нас хочет начать жизнь заново. Мы обещаем себе перестать есть чипсы на ночь, перестать прощать обидчиков и перейти на правильное питание. Мы собрали самые популярные обещания, которые люди дают себе на Новый год, но так и не выполняют.

«Я начну правильно питаться»

Особенно легко это сделать в период праздников. 10 дней выходных впереди, а в холодильнике куча вкусностей. Новый год проходит, потом наступает Рождество, 8 марта и еще множество праздников. Идея правильно питаться отодвигается на второй план.

«Я начну тратить деньги разумно»

Казалось бы, что может быть проще экономить и учитывать свои расходы. Но в период новогодних праздников уследить затратами очень сложно. Всех хочется вкусно накормить, купить шикарное платье, приготовить подарки родным и близким. Деньги утекают из рук как вода. Поэтому лучше следить за расходами, не дожидаясь Нового года. Просто откажитесь от покупки ненужных вещей.

«Я откажусь от вредных привычек»

Отказываться от вредных привычек очень сложно. Зависимость всегда по большей части психологическая. И в борьбе с ней главное правильно настроиться. Иногда бывает, что отказаться от вредной привычки сразу не получается, но не опускайте руки и пробуйте еще раз. Возможно, тогда все точно получится.

«Займусь спортом»

Доказано, что физическая активность вызывает у людей чувство радости. Кроме этого, спорт – это единственная возможность восстановить нервные клетки. Если вы все чаще раздражаетесь или чувствуете себя уставшим, то самое время купить абонемент в фитнес-зал.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый год – это время, когда каждый из нас хочет начать жизнь заново. Мы обещаем себе перестать есть чипсы на ночь, перестать прощать обидчиков и перейти на...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белавиа" с 17 декабря открывает новый рейс Минск-Воронеж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика