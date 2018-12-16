С выбором обуви все непросто — недостаточно того, что пара подошла вам по размеру, и потому брать первую подходящего размера не стоит. На самом деле из-за такой опрометчивости мы потом натираем ноги, раньше времени снашиваем обувь и в целом не получаем удовольствия от ее ношения. Далее публикуем 10 главных ошибок при выборе обуви, которые пора прекратить совершать.

1. Вы не знаете параметры своей стопы

Возможно, при заказе обуви в Интернете вам уже приходилось делать замеры стопы. Но большинство людей понятия не имеют, какой длины и ширины их стопа, и какой у нее уровень подъема. А ведь эти показатели – индивидуальны и зависят от множества факторов – возраста, веса, образа жизни и т.д. Также не секрет, что размер правой и левой ноги может отличаться. Так что, если вы еще не знаете параметры своей стопы, советуем их измерить.



2. Вы разнашиваете обувь

Разнашивание обуви – это пережиток советских времен. Если ранее покупали все, что есть из-за отсутствия альтернативы, то сейчас так относиться к своим ногам, – просто преступление!

3. Вы не догадываетесь о своем плоскостопии

Только в самых запущенных случаях люди обращаются к ортопеду. Но все же существует поперечное и продольное плоскостопие. Исходя из этого, стоит подбирать себе обувь, чтобы не травмировать ноги. Так что лучше знать об этом заранее.

4. Вы меряете обувь без носочков

К счастью, во многих магазинах давно предлагают следы или носочки во время примерки обуви, но далеко не все шоурумы могут этим похвастаться. Но если вы сами беспечно к этому относитесь, вы можете легко подхватить грибок или бородавки.



5. Вы носите обувь, которую давно пора выбросить

Наверное, каждый из нас был в ситуации, когда любимые туфли уже на ладан дышат, но расставаться с ними не хочется. Проявите силу воли и выбросьте их. Дело в том, что подошва обуви со временем истончается, из-за чего теряется амортизация и суставы получают дополнительную нагрузку. Следите за тем, чтобы изношенная обувь, особенно спортивная, не служивала вам дольше, чем требуется.



6. Вы долгое время ходите в неподходящей обуви

К примеру, обуваете на длительную прогулку шпильки. Конечно, это красиво, но ножки и спина за это вам не скажут спасибо. Туфли на высоких каблуках в несколько раз увеличивают нагрузку на переднюю часть стопы, из-за чего появляется множество проблем с суставами и спиной. Будьте внимательны и берегите свое здоровье!

7. При покупке спортивной обуви вы ориентируетесь только на внешний вид

Это большая ошибка. Присмотритесь к полкам в спортивных магазинах: кроссовки расставлены, в зависимости от цели их ношения. Для бега – одни, для тренировок — другие, для ежедневного ношения – третьи. Здесь важно учитывать назначение обуви, так как кроссовки разрабатываются специально для разных целей утилизации.

8. Вы покупаете обувь «на вырост»

Обувь должна плотно облегать ногу, иначе при хождении можно потянуть связки. Кожаная обувь в таком случае и вовсе не сохранит внешний вид. Лучше покупать новую пару размер в размер.



9. Вы жертвуете здоровьем ради мнимой красоты

Девушки часто покупают обувь такого фасона, что в ней можно только красиво сидеть. Помните, что неудобная обувь становится причиной многих болезней.

10. Вы не балуете себя ходьбой босиком

Это может прозвучать странно, но при первой же возможности балуйте свои ножки ходьбой босиком. Позвольте своим ногам дышать; а мелкие камешки, песок и трава отлично массируют и расслабляют стопы!