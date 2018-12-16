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В воинские части радиоэлектронной борьбы Беларуси поступила новая техника
17.12.2018 10:29 — Разное | Ежедневник
Стало известно о поступлении в воинские части радиоэлектронной борьбы новой техники. Об этом рассказали в эфире телеканала СТВ – в программе новостей «24 часа».
Так, экипажи войсковой части 97061 получили в свое распоряжение современные станции помех, сообщает
По словам командира войсковой части 18580 Андрея Шаблыко, техника радиоэлектронной борьбы в настоящее время развивается семимильными шагами.
В этом году, подчеркнул командир, поставлено 3 образца техники, в следующем году поставят еще 5, а к завершению 2020 года центр перевооружится на 100%.
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Стало известно о поступлении в воинские части радиоэлектронной борьбы новой техники. Об этом рассказали в эфире телеканала СТВ – в программе новостей «24 часа».
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