В воинские части радиоэлектронной борьбы Беларуси поступила новая техника





Стало известно о поступлении в воинские части радиоэлектронной борьбы новой техники. Об этом рассказали в эфире телеканала СТВ – в программе новостей «24 часа».

Так, экипажи войсковой части 97061 получили в свое распоряжение современные станции помех, сообщает ctv.by . Эти образцы техники способны вскрыть работу источников радиоизлучения и определить их местоположение как на земле, так и в воздухе. Аппаратура станций распознает аналоговые и цифровые виды сигналов и создает эффективную помеховую обстановку на заданных частотах радиоподавления.

По словам командира войсковой части 18580 Андрея Шаблыко, техника радиоэлектронной борьбы в настоящее время развивается семимильными шагами.

В этом году, подчеркнул командир, поставлено 3 образца техники, в следующем году поставят еще 5, а к завершению 2020 года центр перевооружится на 100%.