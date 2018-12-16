…Чтобы каждому помочь

В январе нового года социальной службе нашей страны исполнится 100 лет. Ее история – это прежде всего история ее сотрудников. Мы продолжаем серию публикаций о людях, которые в разные годы работали в органах соцзащиты, помогали их становлению и, по сути, создавали эту самую историю. Герои нашей сегодняшней публикации работали в структуре пенсионного обеспечения. Каким было тогда пенсионное законодательство, через какие тернии приходилось пробираться, – в их рассказах «от первого лица».

«Не представляю себя в другой профессии»

СЕРГЕЙЧИК Нина Петровна

, уроженка Каменца. В ап­реле 1976 года пришла в райсобес бухгалтером-контролером. Работала инспектором, главным инспектором, главным специалистом. В общей сложности этой службе отдала 32 года и 8 месяцев, выйдя на заслуженный отдых 31 декабря 2008 г. Имеет много благодарностей и грамот, награждена знаком «Отличник социальной защиты Республики Беларусь».

– В 1976 году штат райсобеса состоял из пяти инс­пекторов во главе со старшим инспектором (им тогда был Иван Павлович Домб­ровский), четырех бухгалтеров-контролеров и главного бухгалтера в лице Нины Романовны Конновой. Инс­пек­торы заводили пенсионное дело, исчисляли стаж и размер пенсии, бухгалтер создавал лицевой счет и производил выплаты через почту.

В июне меня отправили на курсы в Минск. В стране начала внедряться выплата пенсии через бумажные носители, так называемые табуляграммы. Дело было абсолютно новое, но я в этом разобралась и уже на мес­те обучала работе с табуляграммами других. Благодаря им профессия бухгалтера-контролера вскоре ушла в прошлое.

В то время в стране существовали два вида пенсий: колхозная (минимальная – 20 рублей) и государственная (45 рублей). Пенсии назначались из заработка за последние 12 месяцев работы. Естественно, люди старались хорошо поработать последний год. Но был большой перечень видов заработка, которые можно учитывать для начисления пенсии, а которые – нет. На­до было знать все инструкции и комментарии к закону, чтобы все это применять. А если шли массовые перерасчеты по пенсиям, надо было «вручную» все пенсионные дела перебрать и пересчитать, потому что из тех­ники на столах у нас тогда были лишь счеты. Когда шел такой аврал, мы сидели допоздна, работали в выходные.

В обязанность главного инспектора входила также работа с кадровиками – лицами, ответственными на предприятиях и в колхозах за представление документов в райсобес для назначения пенсий. В 90-е годы многие предприятия просто переставали существовать, появлялись и исчезали кооперативы, не оставив никаких документов. Или представьте ситуацию: приходит человек, у него в трудовой книжке местом работы указан Сахалин, а СССР уже распался, и это другая страна. Надо делать запросы в архивы, в министерствах… Собрать самому все необходимые справки для начисления пенсии людям было просто нереально. И кадровики должны были им помочь – оказать содействие в истребовании этих документов. А этому их надо бы­ло научить. Вот для этого главный специалист и колесил по району, ездил на предприятия и в колхозы, проводил с кадровиками учебу. Своего транспорта в отделе тогда не было. Я садилась в пять утра на рейсовый автобус и ехала, к примеру, в Волчин…

Работа была сложная, насыщенная и кропотливая. Но я ее очень любила. Не представляю себя ни в какой другой профессии. Это – мое. Не один раз повторяю: Бог дал мне замечательного му­жа и работу, которую я любила от А до Я. А это и есть счастье.

БОРИСЮК Светлана Николаевна , имеет дипломы педагога и экономиста. Переехала с семьей из Казахстана. В июле 1994 года пришла работать в райсобес специалистом 1-й категории по назначению пенсий и пособий, с января 2008 года – начальник отдела по назначению пенсий и пособий. В этой должности проработала до 31 августа 2017 года. Сейчас – заместитель директора – зав. отделением социальной помощи на до­му ТЦСОН.

– Тонкостям профессии ме­ня обучала Литвинюк Галина Николаевна – она была моей наставницей, а также – Ярмолович Анна Лаврентьевна и Патейчук Елена Владимировна. Понять специфику работы мне отчасти бы­ло легче, потому что хорошо знала компьютер. А так как наш райсобес был пилотным и все новое апробировалось в первую очередь у нас, то и первые компьютеры у нас уже были. Была разработана и специальная программа РАПИД. Но довольно часто она «слетала», и мы возвращались к калькуляторам.

90-е годы были непростыми для всех, и для нашей службы в том числе. На конец 90-х – начало нулевых пришелся пик: пенсионного возраста достигли дети, рожденные сразу после войны. В год мы назначали до тысячи пенсий!

И шло огромное количество перерасчетов, и люди обращались к нам массово. В соответствии с новым законодательством (закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» вступил в силу с 1 января 1993 года, до этого мы пользовались «советским») в общий стаж работы стали включать период ухода за детьми до 3 лет: если раньше этот период не мог превышать 6 лет, то теперь подняли до 9 (если в семье трое детей и больше). Затем в общий трудовой стаж стали включать время проживания на оккупированной территории. Весь Каменецкий район был под оккупацией в годы войны, можете представить, скольким людям потребовалось произвести перерасчеты пенсий. Плюс в общий стаж в удвоенном размере (год за два) начали включать время нахождения в концлагерях и на принудительных работах в Германии. И все это надо было подтвердить документально. То есть делать запросы в ГКБ, архивы… Это был огромный пласт работы.

На это же время пришлось и максимальное число вып­лат компенсаций людям, которые в годы второй мировой войны привлекались национал-социалистским режимом к принудительному труду или становились узниками нацистских концлагерей. Осуществлялись они через фонд «Взаимопонимание и примирение», потом – через Фонд «Память, ответственность и будущее». В 1995 году меня назначили секретарем комиссии по выплатам компенсаций жертвам национал-социалистских преследований. Это тоже был колоссальный объем работы – выплаты тогда получили более тысячи жителей района. Но у нас был замечательный коллектив, работали (и сейчас работают) очень грамотные и ответст­венные лю­ди. И со всеми этими задачами мы справлялись.

Елена ТРИБУЛЕВА

tribuleva@tut.by

Сегодня отдел пенсий и пособий возглавляет Петренко Елена Васильевна, специалист, прошедший хорошую «школу пенсионников» (стаж работы в управлении – 22 года). Её заместитель, Назарук Светлана Михайловна, в управлении с 2004 года. Начинала с делопроизводителя, затем занималась назначением адресной помощи, пенсий и пособий, а с 2017 года – в «замах».

Назначением и выплатой пенсий и пособий в управлении занимаются всего 5 человек. Все опытные и грамотные работники. Опора пенсионной службы – ее главные специалисты Болотова Ольга Петровна и Рохацевич Светлана Федоровна. Они досконально знают законодательство и даже в самых сложных ситуациях находят правильное решение. Самая молодая сотрудница (стаж работы в отделе 7 лет) Патейчук Наталья Николаевна пришла работать на смену своей маме Патейчук Елене Владимировне. Наталья является также председателем профсоюзной организации управления и активно участвует, как и ее мама в свое время, во всех спортивных соревнованиях.

В этом отделе всегда было сложно работать, потому что законодательство по пенсионным вопросам очень объёмное. А еще нужно владеть компьютерной программой «Государственная информационная система социальной защиты», которая внедрялась в работу почти 7 лет, да и сейчас постоянно совершенствуется. Плюс ко всему этому требуется внимательность, не только к цифрам, но и к людям, доброе сердце, терпение, умение выслушать и желание помогать. Вот такая она непростая, работа специалиста-«пенсионника».