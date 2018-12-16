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…Чтобы каждому помочь
17.12.2018 09:47 — Разное | Навiны Камянеччыны
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В январе нового года социальной службе нашей страны исполнится 100 лет. Ее история – это прежде всего история ее сотрудников. Мы продолжаем серию публикаций о людях, которые в разные годы работали в органах соцзащиты, помогали их становлению и, по сути, создавали эту самую историю. Герои нашей сегодняшней публикации работали в структуре пенсионного обеспечения. Каким было тогда пенсионное законодательство, через какие тернии приходилось пробираться, – в их рассказах «от первого лица».
«Не представляю себя в другой профессии»
СЕРГЕЙЧИК Нина Петровна
– В 1976 году штат райсобеса состоял из пяти инспекторов во главе со старшим инспектором (им тогда был Иван Павлович Домбровский), четырех бухгалтеров-контролеров и главного бухгалтера в лице Нины Романовны Конновой. Инспекторы заводили пенсионное дело, исчисляли стаж и размер пенсии, бухгалтер создавал лицевой счет и производил выплаты через почту.
В обязанность главного инспектора входила также работа с кадровиками – лицами, ответственными на предприятиях и в колхозах за представление документов в райсобес для назначения пенсий. В 90-е годы многие предприятия просто переставали существовать, появлялись и исчезали кооперативы, не оставив никаких документов. Или представьте ситуацию: приходит человек, у него в трудовой книжке местом работы указан Сахалин, а СССР уже распался, и это другая страна. Надо делать запросы в архивы, в министерствах… Собрать самому все необходимые справки для начисления пенсии людям было просто нереально. И кадровики должны были им помочь – оказать содействие в истребовании этих документов. А этому их надо было научить. Вот для этого главный специалист и колесил по району, ездил на предприятия и в колхозы, проводил с кадровиками учебу. Своего транспорта в отделе тогда не было. Я садилась в пять утра на рейсовый автобус и ехала, к примеру, в Волчин…
БОРИСЮК Светлана Николаевна, имеет дипломы педагога и экономиста. Переехала с семьей из Казахстана. В июле 1994 года пришла работать в райсобес специалистом 1-й категории по назначению пенсий и пособий, с января 2008 года – начальник отдела по назначению пенсий и пособий. В этой должности проработала до 31 августа 2017 года. Сейчас – заместитель директора – зав. отделением социальной помощи на дому ТЦСОН.
– Тонкостям профессии меня обучала Литвинюк Галина Николаевна – она была моей наставницей, а также – Ярмолович Анна Лаврентьевна и Патейчук Елена Владимировна. Понять специфику работы мне отчасти было легче, потому что хорошо знала компьютер. А так как наш райсобес был пилотным и все новое апробировалось в первую очередь у нас, то и первые компьютеры у нас уже были. Была разработана и специальная программа РАПИД. Но довольно часто она «слетала», и мы возвращались к калькуляторам.
На это же время пришлось и максимальное число выплат компенсаций людям, которые в годы второй мировой войны привлекались национал-социалистским режимом к принудительному труду или становились узниками нацистских концлагерей. Осуществлялись они через фонд «Взаимопонимание и примирение», потом – через Фонд «Память, ответственность и будущее». В 1995 году меня назначили секретарем комиссии по выплатам компенсаций жертвам национал-социалистских преследований. Это тоже был колоссальный объем работы – выплаты тогда получили более тысячи жителей района. Но у нас был замечательный коллектив, работали (и сейчас работают) очень грамотные и ответственные люди. И со всеми этими задачами мы справлялись.
Елена ТРИБУЛЕВА
Сегодня отдел пенсий и пособий возглавляет Петренко Елена Васильевна, специалист, прошедший хорошую «школу пенсионников» (стаж работы в управлении – 22 года). Её заместитель, Назарук Светлана Михайловна, в управлении с 2004 года. Начинала с делопроизводителя, затем занималась назначением адресной помощи, пенсий и пособий, а с 2017 года – в «замах».
Назначением и выплатой пенсий и пособий в управлении занимаются всего 5 человек. Все опытные и грамотные работники. Опора пенсионной службы – ее главные специалисты Болотова Ольга Петровна и Рохацевич Светлана Федоровна. Они досконально знают законодательство и даже в самых сложных ситуациях находят правильное решение. Самая молодая сотрудница (стаж работы в отделе 7 лет) Патейчук Наталья Николаевна пришла работать на смену своей маме Патейчук Елене Владимировне. Наталья является также председателем профсоюзной организации управления и активно участвует, как и ее мама в свое время, во всех спортивных соревнованиях.
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В январе нового года социальной службе нашей страны исполнится 100 лет. Ее история – это прежде всего история ее... Сообщение …Чтобы каждому помочь появились...
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