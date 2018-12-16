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Санта рублем не поможет. Какие предновогодние ошибки стоят вам лишних денег

17.12.2018 10:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Санта рублем не поможет. Какие предновогодние ошибки стоят вам лишних денег
shutterstock.com

По статистике на праздничный стол, подарки и прочие новогодние атрибуты соотечественники в среднем потратят почти ползарплаты. А это прилично.

Вообще, из-за Нового года декабрь (а после него январь с рождественскими выходными) самый затратный месяц года. Рассказываем, что не надо делать в предновогодний период, чтобы не остаться без денег.

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Влезать в долги

Уже в конце ноября банки активизировались с рекламой «невероятно выгодных новогодних кредитов» на «самые желанные подарки». Расчет тут очень простой — конечно же, соотечественники захотят порадовать друзей и близких хорошими презентами, на которые они и возьмут у банков в долг. При этом в большинстве случаев эти «специальные предложения» в лучшем случае такие же, как и в другое время, в худшем — с повышенной ставкой (надо же финансовым организациям отбить расходы на рекламу и маркетологов).

Проблемы с обслуживанием кредитов и так испытывают огромное количество граждан. И вполне возможно, что их число увеличится за счет тех, кто оформил «новогодний» займ. Подарок в кредит — не лучшая идея, брать деньги в долг у банка надо на действительно нужные вещи, такие как квартира или автомобиль.

Санта рублем не поможет. Какие предновогодние ошибки стоят вам лишних денег
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Покупать ненужные подарки

Вообще, новогодние подарки — это действительно головоломка. Порой мы просто не представляем, что дарить многочисленным родственникам, друзьям и коллегам, и отправляемся в магазины на «авось». Тут даже если у вас есть отложенный как раз на новогодние презенты бюджет, есть огромный риск потратить деньги на ненужные вещи, которые не принесут вашим друзьям никакой радости (хотя, скорее всего, они из вежливости сделают вид, что очень довольны гелем для душа). Прежде чем отправиться по магазинам за подарками, постарайтесь придумать, что именно кому вы хотите подарить. В идеале ходить за презентами в будние дни, когда в торговых центрах/ярмарках/магазинах нет толп и предпраздничной истерии.

Когда будете выбирать подарки, постарайтесь избегать статуэток, фигурок, подсвечников и прочих атрибутов с символом будущего года (в этот раз — свиньи). Стоит это все, конечно, дешево, но качество таких подарков обычно оставляет желать лучшего, да и практической пользы от них никакой.

Кроме того, можно обойтись и без покупки мишуры, фонариков, гирлянд и т.д. Всё понимаем — новогоднее настроение, хочется праздника. Но наверняка у вас дома уже есть атрибуты для новогоднего настроения, приобретенные год/два/три назад. Изучите антресоли и шкафы — сэкономьте деньги.

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Тратить деньги на новогодние костюмы

«Новый год нужно встречать в новом», — говорят прекрасные женщины, покупая очередное платье, туфли, а кто-то еще и украшения. Если без обновок никаких не обойтись, постарайтесь хотя бы выбирать такие наряды, которые можно будет носить после 1 января.

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Готовить впрок

Те, кто встречает Новый год дома, каждый раз наступают на одни и те же грабли: покупают слишком много продуктов, которые невозможно съесть и за неделю. Среди них и скоропортящиеся товары: зелень, оливки, свежие овощи и фрукты, десерты, ведерко икры. Очень часто все заветривается и отправляется в мусоропровод.

Наверняка за годы празднования Нового года дома вы представляете, сколько продуктов сможет съесть ваша семья в праздничную ночь. Покупайте продукты с расчетом на ваши способности с небольшим запасом.

 
 
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Как правильно подготовиться к Новому году, чтобы не потратить лишних денег, рассказывает "АиФ".
 
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