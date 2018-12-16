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Huawei Nova 4 с «дырой» в экране представлен официально. Цена - от 450 долларов

17.12.2018 10:45 — Разное | Tut.by  
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Компания Huawei анонсировала свой первый смартфон с «дырой» в экране под названием Nova 4. Об этом пишет The Verge.


4,5-мм вырез в левой верхней части экрана нужен для фронтальной камеры разрешением в 25 Мп. Основная камера — тройная, 20+16+2 Мп. Есть и улучшенная версия смартфона, где основной фотодатчик — 48-мегапиксельный.

Huawei Nova 4 получил 6,41-дюймовый дисплей разрешением 2310 на 1080 пикселей. Создатели устройства заявляют, что панель занимает 91,8% площади всей фронтальной панели. Разговорный динамик расположился в верхней грани смартфона, сканер отпечатков пальцев — сзади.


К техническим характеристикам относится процессор Kirin 970, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, Android 9 с оболочкой EMUI 9, а также аккумулятор емкостью в 3750 мАч с поддержкой быстрой 18-ватной зарядки.

В Китае за модификацию с основной камерой на 48 Мп будут просить 490 долларов, а с 20-мегапиксельной — 450 долларов.

 
 
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