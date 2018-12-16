Huawei Nova 4 с «дырой» в экране представлен официально. Цена - от 450 долларов

Компания Huawei анонсировала свой первый смартфон с «дырой» в экране под названием Nova 4. Об этом пишет The Verge.





4,5-мм вырез в левой верхней части экрана нужен для фронтальной камеры разрешением в 25 Мп. Основная камера — тройная, 20+16+2 Мп. Есть и улучшенная версия смартфона, где основной фотодатчик — 48-мегапиксельный.

Huawei Nova 4 получил 6,41-дюймовый дисплей разрешением 2310 на 1080 пикселей. Создатели устройства заявляют, что панель занимает 91,8% площади всей фронтальной панели. Разговорный динамик расположился в верхней грани смартфона, сканер отпечатков пальцев — сзади.





К техническим характеристикам относится процессор Kirin 970, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, Android 9 с оболочкой EMUI 9, а также аккумулятор емкостью в 3750 мАч с поддержкой быстрой 18-ватной зарядки.

В Китае за модификацию с основной камерой на 48 Мп будут просить 490 долларов, а с 20-мегапиксельной — 450 долларов.