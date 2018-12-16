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velcom купил активы уже пятого городского провайдера
velcom купил активы телекоммуникационной компании «Айчына Плюс». Об этом
Между ОДО «Айчына Плюс» и velcom достигнута договоренность, согласно которой все права и обязанности по договорам об оказании услуг электросвязи (кроме телефонии) перейдут к velcom с 28 декабря этого года. Таким образом, оказание услуг абонентам «Айчыны Плюс» теперь будет предоставлять velcom.
Ранее клиентами velcom стали абоненты минских провайдеров «Атлант Телеком» и «БЕЛИНФОНЕТ». Также к velcom перешли активы гомельского и витебского «Гарантов».
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Ранее клиентами velcom стали абоненты минских провайдеров «Атлант Телеком» и «БЕЛИНФОНЕТ».
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