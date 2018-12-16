velcom купил активы уже пятого городского провайдера

velcom купил активы телекоммуникационной компании «Айчына Плюс». Об этом говорится на официальном сайте последней.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Между ОДО «Айчына Плюс» и velcom достигнута договоренность, согласно которой все права и обязанности по договорам об оказании услуг электросвязи (кроме телефонии) перейдут к velcom с 28 декабря этого года. Таким образом, оказание услуг абонентам «Айчыны Плюс» теперь будет предоставлять velcom.

Ранее клиентами velcom стали абоненты минских провайдеров «Атлант Телеком» и «БЕЛИНФОНЕТ». Также к velcom перешли активы гомельского и витебского «Гарантов».