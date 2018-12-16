Секретный бункер РВСН под Москвой сняли на видео

Центральный командный пункт Ракетных войск стратегического назначения расположен в населенном пункте Власиха Московской области. Его работу показали в репортаже телеканала «Звезда». Этот подземный бункер хорошо охраняется и защищен от воздействия ядерного оружия.

Вся информация в командный пункт поступает в виде шифрованных сигналов, которые принимают на месте радиотелефонистки, причем девушки не могут знать, что написано в шифровке. Например, это может быть информация о перемещении стратегических ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь».

Что именно говорится в сообщении, знают только в отделе дешифровки. Есть в бункере и привычная связь — телефонная, только аппараты там особые — одним нажатием кнопки можно позвонить в любую дивизию РВСН.

Также в сюжете показали загрузку ракеты комплекса «Ярс» в шахты. Командир полка 28-й гвардейской ракетной дивизии Дмитрий Калинин отметил, что «Ярс» может преодолеть любую систему противоракетной обороны — как существующую, так и перспективную.