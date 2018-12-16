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В Беларуси завершилось голосование за лучшую концепцию туристического бренда
Новости Беларуси. Голосование за лучшую концепцию национального туристического бренда завершилось в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению народного жюри, победителем удостоен стать проект «Беларусь так просто любить». В основе символы нашей страны – 2 аиста, васильки и орнамент. Уже разработан дизайн баннеров и предметов канцелярии.
Но последнее слово останется за экспертной комиссией. Такие бренды имеют более чем 140 стран.
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Новости Беларуси. Голосование за лучшую концепцию национального туристического бренда завершилось в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
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