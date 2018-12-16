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На футбольном стадионе «Зенита» установили рекорд посещаемости хоккейных матчей
На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где проводит домашние матчи футбольный «Зенит», 16 декабря был установлен рекорд посещаемости хоккейных матчей на территории России и СССР.
Матч хоккеистов сборной России и Финляндии в Кубке Первого канала завершился победой команды хозяев (5:0) и собрал аудиторию 71 381 зритель.
Всего же на активностях Hockey Classic Fest, концертах и игре на стадионе побывали около 81 000 зрителей.
А Россия и Финляндия прежде уже играли на открытой арене. 9 февраля 2012 года команды встречались на Олимпийском стадионе в Хельсинки в рамках Шведских игр. Тогда в присутствии 25 тысяч зрителей россияне забросили две безответные шайбы (Станислав Чистов и Евгений Кузнецов).
Впрочем, как отмечает
Мировой рекорд в 2014 году на «Зимней классике» установили в матче НХЛ «Дейтройт» и «Торонто» (2:3 Б). На стадион в Энн-Арборе для американского футбола пришел 105 491 зритель.
А матч Россия — Финляндия на Кубке Первого канала занял пятое место по зрительской аудитории среди хоккейных встреч за всю историю игры, сообщает
Матч Россия — Финляндия, как и весь российский этап Евротура, был посвящен 100-летию великого тренера Анатолия Тарасова. Перед игрой Россия — Швеция в четверг был поднят именной стяг Анатолия Владимировича, на «Газпром Арене» в подтрибунных помещениях открыли посвященную ему выставку.
Сборная России вышла на раскатку в свитерах лавандового цвета, присоединившись к акции «Хоккей против рака». После матча эти свитера будут реализованы на благотворительном аукционе.
Россия — Финляндия — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).
Шайбы: 1:0 — Капризов (Елесин, Григоренко, 19.00), 2:0 — Токранов (Гусев, Плотников, 25.28), 3:0 — Нестеров (Кузьменко, 29.21), 4:0 — Гавриков (Барабанов, Токранов, 30.10), 5:0 — Григоренко (Шалунов, Блажиевский, 54.39).
Броски: 28−22.
Штраф: 6−8.
Россия стала победительницей Кубка Первого канала — 2018.
1. Россия — 8 очков (разница шайб 15−4)
2. Швеция — 4 (7−8)
3. Финляндия — 4 (6−11)
4. Чехия — 2 (8−13).
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На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где проводит домашние матчи футбольный «Зенит», 16 декабря был установлен рекорд посещаемости хоккейных матчей на...
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