На футбольном стадионе «Зенита» установили рекорд посещаемости хоккейных матчей

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где проводит домашние матчи футбольный «Зенит», 16 декабря был установлен рекорд посещаемости хоккейных матчей на территории России и СССР.



Фото: fhr.ru

Матч хоккеистов сборной России и Финляндии в Кубке Первого канала завершился победой команды хозяев (5:0) и собрал аудиторию 71 381 зритель.

Всего же на активностях Hockey Classic Fest, концертах и игре на стадионе побывали около 81 000 зрителей.



Фото: fhr.ru

















Рекорд посещаемости хоккейных матчей на территории СССР и России держался 61 год. На финале чемпионата мира 1957 года между сборными СССР и Швеции в «Лужниках» собрались 55 тысяч болельщиков, пишет официальный сайт КХЛ.

А Россия и Финляндия прежде уже играли на открытой арене. 9 февраля 2012 года команды встречались на Олимпийском стадионе в Хельсинки в рамках Шведских игр. Тогда в присутствии 25 тысяч зрителей россияне забросили две безответные шайбы (Станислав Чистов и Евгений Кузнецов).

Впрочем, как отмечает Sports.ru , европейский рекорд посещаемости хоккейных матчей в Санкт-Петербурге побит не был. Он установлен на ЧМ-2010 в поединке между сборными Германии и США на футбольной «Фелтинс-Арене» в Гельзенкирхене (77 803).

Мировой рекорд в 2014 году на «Зимней классике» установили в матче НХЛ «Дейтройт» и «Торонто» (2:3 Б). На стадион в Энн-Арборе для американского футбола пришел 105 491 зритель.

А матч Россия — Финляндия на Кубке Первого канала занял пятое место по зрительской аудитории среди хоккейных встреч за всю историю игры, сообщает «Чемпионат» .

Матч Россия — Финляндия, как и весь российский этап Евротура, был посвящен 100-летию великого тренера Анатолия Тарасова. Перед игрой Россия — Швеция в четверг был поднят именной стяг Анатолия Владимировича, на «Газпром Арене» в подтрибунных помещениях открыли посвященную ему выставку.



Фото: fhr.ru

Сборная России вышла на раскатку в свитерах лавандового цвета, присоединившись к акции «Хоккей против рака». После матча эти свитера будут реализованы на благотворительном аукционе.



Фото: fhr.ru

Россия — Финляндия — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

Шайбы: 1:0 — Капризов (Елесин, Григоренко, 19.00), 2:0 — Токранов (Гусев, Плотников, 25.28), 3:0 — Нестеров (Кузьменко, 29.21), 4:0 — Гавриков (Барабанов, Токранов, 30.10), 5:0 — Григоренко (Шалунов, Блажиевский, 54.39).

Броски: 28−22.

Штраф: 6−8.





Россия стала победительницей Кубка Первого канала — 2018.

1. Россия — 8 очков (разница шайб 15−4)

2. Швеция — 4 (7−8)

3. Финляндия — 4 (6−11)

4. Чехия — 2 (8−13).