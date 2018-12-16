Курсы валют и криптовалют на сегодня

Российский рубль в начале торгов 17 декабря обвалился до минимума за 33 дня, биткойн +16.42.

Курс доллара вырос на 0,0036 рубля до 2,1256 BYN/USD.

Курс евро упал на 0,0008 рубля до 2,4034 BYN/EUR, но этого оказалось достаточно для того, чтобы оказаться на минимуме за 24 дня.

Курс российского рубля рухнул на 0,0135 рубля до 3,1800 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 33 дня.

Bitcoin − 3291.6$ (+16.42);

Bitcоin Cash/ВСС – 80.45$ (+0.25);

DigitalCash − 64.39$ (-1.64);

Еthеreum − 86.45$ (-0.46);

ZCаsh − 53.22$ (-0.07);

Monеro − 40.52$ (+0.16).



