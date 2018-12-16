ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курсы валют и криптовалют на сегодня

17.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Российский рубль в начале торгов 17 декабря обвалился до минимума за 33 дня, биткойн +16.42.

Курс доллара вырос на 0,0036 рубля до 2,1256 BYN/USD.

Курс евро упал на 0,0008 рубля до 2,4034 BYN/EUR, но этого оказалось достаточно для того, чтобы оказаться на минимуме за 24 дня.

Курс российского рубля рухнул на 0,0135 рубля до 3,1800 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 33 дня.

Bitcoin − 3291.6$ (+16.42);

Bitcоin Cash/ВСС – 80.45$ (+0.25);

DigitalCash − 64.39$ (-1.64);

Еthеreum − 86.45$ (-0.46);

ZCаsh − 53.22$ (-0.07);

Monеro − 40.52$ (+0.16).


 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский рубль в начале торгов 17 декабря обвалился до минимума за 33 дня, биткойн +16.42.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко заявляет, что в Беларуси не будет катастрофы из-за налогового маневра в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика