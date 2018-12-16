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Белорусская фабрика грез

17.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Вот уже десятки лет с 1960 года в центре Минска бесконечно снимают, монтируют, озвучивают белорусские кинофильмы. За все время существования киностудии «Беларусьфильм» было снято более 500 фильмов. И это не только классика белорусского кинематографа, но и советского, и мирового. О прошлом, настоящем и будущем главной фабрики Беларуси по производству фильмов расскажем в нашем специальном репортаже.



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Теги: Минск
 
 
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