Белорусская фабрика грез

Вот уже десятки лет с 1960 года в центре Минска бесконечно снимают, монтируют, озвучивают белорусские кинофильмы. За все время существования киностудии «Беларусьфильм» было снято более 500 фильмов. И это не только классика белорусского кинематографа, но и советского, и мирового. О прошлом, настоящем и будущем главной фабрики Беларуси по производству фильмов расскажем в нашем специальном репортаже.