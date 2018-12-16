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На пожаре в Барановичском районе погиб пенсионер

17.12.2018 11:23 — Разное | Аргументы и факты  
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На пожаре в Барановичском районе погиб пенсионер
Фото из открытых источников

Возгорание произошло 16 декабря около девяти утра в деревне Иванковичи Барановичского района.

Пожар случился в жилом деревянном доме, принадлежавшем 83-летнему пенсионеру, пишет БЕЛТАНа полу в жилой комнате было найдено тело погибшего хозяина дома.

Огонь уничтожил кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. 

Причина пожара выясняется.

 

 
 
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