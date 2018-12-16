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На пожаре в Барановичском районе погиб пенсионер
17.12.2018 11:23 — Разное | Аргументы и факты
Возгорание произошло 16 декабря около девяти утра в деревне Иванковичи Барановичского района.
Пожар случился в жилом деревянном доме, принадлежавшем 83-летнему пенсионеру, пишет
Огонь уничтожил кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.
Причина пожара выясняется.
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Причина пожара выясняется.
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