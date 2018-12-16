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Обращение ГАИ г. Бреста к водителям города
17.12.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
ГАИ ПРИЗЫВАЕТ АВТОМОБИЛИСТОВ УБРАТЬ ТРАНСПОРТ ПРИПАРКОВАННЫЙ ВДОЛЬ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. РАБОТАЕТ СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА.
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В настоящий момент на территории г.Бреста и области идет сильный снег, что отрицательно сказывается на видимости дороги и состоянии дорожного покрытия. Поэтому всем участникам дорожного движения рекомендуется проявлять особую осмотрительность и внимание.
Пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы при движении в темное время суток и пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись, что все автомобили остановились и пропускают вас.
Водителям следует выбирать безопасную скорость движения и дистанцию, а также избегать резких маневров.
В связи с обильными осадками на улицы города выйдет снегоуборочная техника, работу которой значительно осложняют припаркованные вдоль проезжей части автомобили. Уважаемые водители, помогите сделать улицы города чище и безопаснее - не мешайте снегоуборочной технике!
Обращаем Ваше внимание, что Госавтоинспекция работает по усиленному варианту несения службы. Сотрудники
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ГАИ ПРИЗЫВАЕТ АВТОМОБИЛИСТОВ УБРАТЬ ТРАНСПОРТ ПРИПАРКОВАННЫЙ ВДОЛЬ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. РАБОТАЕТ СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА. В настоящий момент на территории г.Бреста и...
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