ГАИ ПРИЗЫВАЕТ АВТОМОБИЛИСТОВ УБРАТЬ ТРАНСПОРТ ПРИПАРКОВАННЫЙ ВДОЛЬ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. РАБОТАЕТ СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА.



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Бреста к водителям города" alt="Обращение ГАИ г. Бреста к водителям города ">



В настоящий момент на территории г.Бреста и области идет сильный снег, что отрицательно сказывается на видимости дороги и состоянии дорожного покрытия. Поэтому всем участникам дорожного движения рекомендуется проявлять особую осмотрительность и внимание.

Пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы при движении в темное время суток и пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись, что все автомобили остановились и пропускают вас.

Водителям следует выбирать безопасную скорость движения и дистанцию, а также избегать резких маневров.

В связи с обильными осадками на улицы города выйдет снегоуборочная техника, работу которой значительно осложняют припаркованные вдоль проезжей части автомобили. Уважаемые водители, помогите сделать улицы города чище и безопаснее - не мешайте снегоуборочной технике!

Обращаем Ваше внимание, что Госавтоинспекция работает по усиленному варианту несения службы. Сотрудники ГАИ нацелены на обеспечение безопасности на дороге и помощь всем участникам дорожного движения.