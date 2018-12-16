Самые непростые для судебных исполнителей алиментщики - женщины

Ежегодно на разрешении в отделах принудительного исполнения (ОПИ) области находится порядка 7,5 тысячи исполнительных производств, касающихся уплаты алиментов. За уклонение родителей от содержания детей только за прошлый год возбуждено 940 уголовных дел по статье 174 УК РБ, 740 – за 11 месяцев нынешнего.



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Когда-то у брестчан Валентины и Кирилла* была семья. Тогда они радовались появлению на свет сына-первенца, затем – крошки-дочери. Но как-то незаметно для себя самой Валентина стала выпивать: сначала для поднятия настроения в каждодневной рутине, потом – по привычке. Дальше – больше. Наконец, принятие допинга стало жизненной потребностью.

Ни уговоры, ни «разборки», которые устраивал ей по этому поводу муж, результата не приносили – пока отец был на работе (работал вахтовым методом), она иной раз позволяла себе оставлять малышей одних в квартире, чтобы провести время в «теплой» компании приятелей.

Терпение Кирилла иссякло, и он подал на развод. Приняв во внимание все обстоятельства, ребятишек суд оставил с папой, а родительницу обязал выплачивать алименты. Только вот от мыслей о детях, равно как и о том, чтобы устроиться на работу, она была крайне далека – перебивалась «благодетельством» сменявших один другого сожителей.

Так и получила свою первую судимость по статье 174 и для начала 200 часов общественных работ в порядке наказания. Отработав и снова почувствовав себя вольной птицей, прежнего уклада жизни менять не стала. И в следующий раз по этой же статье уже угодила в исправительное учреждение открытого типа.

Из скромной зарплаты работницы швейного производства небольшие суммы уходили на погашение долга по алиментам. Отбыв очередной срок, горе-мамаша за ум опять-таки не взялась. Потом был третий срок в колонии, четвертый, пошел пятый.

Где только ни доводилось находить Валентину милиционерам-оперативникам отделения розыскной работы, чтобы в очередной раз привлечь к ответственности, – пряталась она и на балконе чужой квартиры, и за стиральной машиной в ванной, и даже в бельевом ящике дивана, поместиться в котором сложно было бы даже ребенку…

В общей структуре долгов, истребованием которых занимаются сотрудники органов принудительного исполнения, – а работают они с исполнительными листами, выданными на основании решений судов, постановлениями государственных органов по делам об административных правонарушениях – наибольшую долю занимают ущерб, причиненный преступлениями, неоплата кредитов, штрафы.

Алименты – всего 9-12%: нередко вопрос о выплате на содержание детей разводящиеся родители решают «полюбовно», просто договорившись между собой и не нагружая дополнительной работой судебных исполнителей.

Но контингент, с которым им приходится иметь дело, достаточно непростой. Особенно – когда речь идет о женщинах.



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На сегодняшний день в работе у сотрудников отдела принудительного исполнения Ленинского района Бреста более 420 исполнительных производств, касающихся уплаты алиментов.

Чтобы судебный исполнитель занялся должником, обязательно нужна инициатива от взыскателя. Эта норма в законодательстве действует с мая минувшего года, обращают внимание специалисты ОПИ: тот, кто воспитывает ребенка, получив решение суда, должен написать заявление. После чего должника вызывают на разговор к судебному исполнителю.

Иногда уже на этом этапе проблема быстро решается – деньги на алименты удерживаются из зарплаты либо должник возмещает их самостоятельно, хотя официально может и не работать (тогда расчет идет по среднестатистической зарплате в стране, а минимальный размер – исходя из бюджета прожиточного минимума). Если должник увольняется, бухгалтерия возвращает исполнительный документ взыскателю, и ему снова нужно отправляться в ОПИ с очередным заявлением.

К слову, здесь же, в отделе принудительного исполнения, безработному алиментщику могут оказать помощь в поиске рабочего места, выдав направление в центр занятости. Другое дело, что зарплата в 300 рублей устраивает далеко не каждого.



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Очень часто разговоры на уклонистов не действуют. Как не работали они, так и не работают, алименты как не платили, так и не собираются. Тогда судебный исполнитель проверяет имущественное положение должника – недвижимость, транспорт, счета в банках и так далее. Описывает имущество по месту жительства. Автомобили в счет долга приходилось и продавать. А вот шанс реализовать старую электробытовую технику, как правило, невелик, но такие меры иногда отлично мотивируют должников все же заплатить.

Есть вариант ограничить их в праве управления автомобилем и выезда за пределы страны. Кстати, и такие нередко находят деньги в одночасье, если их работа связана с перевозками или им нужно срочно отбыть за границу.

Сложно вести разговор с теми должниками, которые и сами живут на пенсию собственных престарелых родителей. А нередко эти самые старики платят по долгам своих непутевых детей на содержание внуков. Но если же задолженность превышает 3 месяца в течение года, перед уклонистом – вполне реальная угроза получить наказание по уголовной статье. Нередко должников приходится разыскивать.



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37-летний брестчанин Максим еще полтора года назад от своих алиментных обязательств сбежал в Россию. Согласно соглашению, существующему между органами юстиции двух государств, его ищут до сих пор. Небольшие суммы в счет огромного долга вносит мать должника.

К слову, в России розыском алиментщиков-уклонистов занимаются сами же судебные приставы. У нас – это забота сотрудников отделений и отделов розыскной работы органов внутренних дел. Среди тех, кто уклоняется от отбытия наказаний по уголовным статьям, и скрывающихся преступников данный контингент, говорят розыскники, самый безобидный.

– В работу мы включаемся после того, как от сотрудников отдела принудительного исполнения поступает постановление на розыск алиментщика-должника, – рассказывает Zarya.by начальник отделения розыскной работы ОВД администрации Ленинского района Бреста Дмитрий Бабух. – Если проверка по установлению его места нахождения не дает результатов, заводим дело и объявляем должника в республиканский розыск, когда же есть основания предполагать, что он находится на территории стран СНГ, – то в розыск межгосударственный согласно существующей конвенции. Чаще всего координаты подсказывают родственники. Дважды в год сотрудники областного УВД и МВД проводят специальный комплекс мероприятий «Межгосударственный розыск» с выездом в командировки – и тогда по нашим наработкам коллеги выходят на алиментщиков-«эмигрантов».

За пределами РБ находится примерно 80% должников. Чаще всего их обнаруживают в России, Украине, Польше .

Практически все свой отъезд за границу объясняют не желанием скрыться от правосудия, а стремлением лучше заработать, чтобы потом поддержать своих детей более существенными денежными взносами: мол, на родине найти мало-мальски нормально оплачиваемую работу, чтобы денег хватило и на алименты, и на жизнь, очень проблематично.

В основном это достаточно адекватные люди, говорит Дмитрий Бабух, по крайней мере свою ответственность перед детьми они, как правило, осознают и даже пересылают потом судебным исполнителям ОПИ копии чеков о перечислении денег.



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– Отдельная тема – розыск тех алиментщиков, которых по решению суда за долги, к примеру, по оплате услуг ЖКХ, выселили из квартиры и сняли с регистрационного учета по месту жительства. Если другого жилья у них нет, а родственники с ними не желают общаться, они, как правило, попадают в категорию бомжей – и даже если мы их находим, взыскать с них нечего. На мой взгляд, таким образом мы только загоняем проблему внутрь, но не решаем ее, – подчеркивает собеседник. – Надо не выселять человека, а все-таки найти способ заставить его работать, и платить по счетам. Иначе он отправится бродяжничать, искать все новые места, где не будет беспокоить милиция, и в итоге может пропасть без вести .

Сталкиваться приходится с разными ситуациями. Иногда, признается Дмитрий, разысканный неплательщик даже некоторое сочувствие вызывает. Ну не налаживаются у человека дела, а тут еще бывшая супруга, чтобы сильнее насолить, подает на алименты, хотя он и без того на содержание своего ребенка платить готов.

…После развода 40-летний Михаил уехал в Испанию, устроился по специальности – строителем. Пока была хорошая работа, регулярно присылал переводы на содержание сына. Когда работу потерял, вернулся на родину. Но и здесь не может найти более-менее доходное место, платить бывшей жене перестал, тогда и решила она взыскивать деньги через суд. Включился счетчик. Розыскники обнаружили Михаила на одной из дач – скрываться, впрочем, он не собирался, просто другого жилья нет. Как нет и работы. Говорит, хочу помочь, но не могу, подался бы снова в Испанию – там с заработками все-таки проще, но – лишен права выезда за границу. Словом, светит мужчине уголовная статья.

Впрочем, наказать бывшего супруга – как правило, не самоцель обратившегося в ОПИ взыскателя, главное – заставить его материально заботиться о своем ребенке до его совершеннолетия.

В результате неполного или несвоевременного выполнения родителями своих алиментных обязательств ежегодно на Брестчине страдает порядка тысячи детей, сотни не получают алиментное содержание регулярно.

– Если мы хотим изменить ситуацию к лучшему, очевидно, что делать это нужно не карательными, а идеологическими методами. Необходимо создать нетерпимую атмосферу к таким согражданам, а, с другой стороны, стимулировать их трудоустройство и способствовать этому, – подчеркивал на прошлогоднем координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией прокурор Брестской области Виктор Климов.