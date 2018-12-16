Жабинковский район: в ДТП тяжело травмирован женщина-пешеход

14.12.2018 года на территории Жабинковского района произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: в 08.20 часов 34-летний житель г Жабинка, управляя автомобилем «Опель Вектра», двигаясь по автодороге М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» в направлении г.Бреста, на 34 км. указанной автодороги, совершил наезд на 82-летнюю жительницу д. Старое Село Жабинковского района, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пенсионерка с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимационное отделение УЗ «Жабинковской ЦРБ». Проводится проверка.



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Уважаемые участники дорожного движения, проявляйте повышенное внимание на дороге! Пешеходы должны помнить, что кроме прав существуют и обязанности, а обязанность каждого пешехода - перед переходом проезжей части убедиться в безопасности своего перехода! Во время движения водители должны заранее прогнозировать дорожную обстановку и быть особо внимательны и осторожны при проезде нерегулируемых пешеходных переходов! Проявляйте внимание и уважение друг к другу!