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Жабинковский район: в ДТП тяжело травмирован женщина-пешеход
17.12.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
14.12.2018 года на территории Жабинковского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: в 08.20 часов 34-летний житель г Жабинка, управляя автомобилем «Опель Вектра», двигаясь по автодороге М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» в направлении г.Бреста, на 34 км. указанной автодороги, совершил наезд на 82-летнюю жительницу д. Старое Село Жабинковского района, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пенсионерка с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимационное отделение УЗ «Жабинковской ЦРБ». Проводится проверка.
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14.12.2018 года на территории Жабинковского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: в 08.20 часов 34-летний житель г Жабинка,...
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