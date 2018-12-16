|
На нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Я.Купалы травмирован пешеход
17.12.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
14.12.2018 около 08:05 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 42-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем "Тойота-Приус" двигался по ул.Гродненской г.Бреста, по направлению от ул.Янки Купалы к КТУП «Троллейбусный парк г.Бреста». Напротив КТУП «Троллейбусный парк г.Бреста», при выполнении маневра левого поворота водитель совершил наезд на 58-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП с травмами доставлен в УЗ «Брестская областная больница», откуда после оказания медицинской помощи отпущен домой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14.12.2018 около 08:05 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 42-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)