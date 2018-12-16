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На нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Я.Купалы травмирован пешеход

17.12.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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14.12.2018 около 08:05 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61636.php

На нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Я.Купалы травмирован пешеход

По предварительной информации: 42-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем "Тойота-Приус" двигался по ул.Гродненской г.Бреста, по направлению от ул.Янки Купалы к КТУП «Троллейбусный парк г.Бреста». Напротив КТУП «Троллейбусный парк г.Бреста», при выполнении маневра левого поворота водитель совершил наезд на 58-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП с травмами доставлен в УЗ «Брестская областная больница», откуда после оказания медицинской помощи отпущен домой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61636.php

На нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Я.Купалы травмирован пешеход


Уважаемые участники дорожного движения, проявляйте повышенное внимание на дороге! Пешеходы должны помнить, что кроме прав существуют и обязанности, а обязанность каждого пешехода — перед переходом проезжей части убедиться в безопасности своего перехода! Во время движения водители должны заранее прогнозировать дорожную обстановку и быть особо внимательны и осторожны при проезде нерегулируемых пешеходных переходов! Проявляйте внимание и уважение друг к другу!

 
Теги: Брест
 
 
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14.12.2018 около 08:05 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 42-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем...
 
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