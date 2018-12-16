Всё решит президент. Абсурдные ответы чиновников на петиции беларусов

На прошлой неделе власти ответили на три интересные петиции от беларусов − об остановке ремонта памятника Калинина, о клумбе на месте вытоптанной пешеходной дорожки и о сохранении спорткомплекса «Динамо», на месте которого хотят построить медиацентр для государственных СМИ. Судя по ответам властей, ждать каких-то действий от них не стоит − всё будет сделано или уже сделано по плану. Хотя с медиацентром ждут решения президента.

Памятник Калинину

Активисты обратили внимание , что на ремонт памятника Калинину на одноименной площади власти потратят 134 тысячи рублей. Авторы петиции отмечают, что за эти деньги можно, например, купить сто компьютеров в школы или закупить тонны камней для реставрации Кревского замка. Также они отмечают, что Калинин «мае сумнеўнае дачыненне да сённяшняй Беларусi» − он подписывал документы, которые ужесточали репрессии в СССР и в БССР в частности.

«Мы, нiжэйпадпiсаныя, лiчым немэтазгодным аднаўленне помнiка забойцу людзей розных нацыянальнасцяў і заклікаем спыніць ушанаванне памяці гэтай асобы», − написали авторы петиции. В память о погибших людях они попросили лишить памятник Калинину статуса историко-культурной ценности, прекратить его ремонт, снести его как аварийный, а деньги направить на что-то более полезное.

Мингорисполком ответил кратким экскурсом в историю памятника и отметил, что лишить его статуса историко-культурной ценности может только Минкульт. Далее в ответе за подписью первого замглавы администрации Дмитрия Шашока пишут, что советские памятники − значительная часть архитектуры города. «Якiм бы нi было савецкае мiнулае, яго спадчыну <...> неабходна зберагчы для будучага пакалення. <...> Таму лiчым, што гiстарычныя помнiкi трэба захаваць дзеля нашчадкаў», − пишут городские власти.

Спорткомплекс «Динамо»

В другой петиции активисты требуют не сносить спортивный комплекс «Динамо», на месте которого хотят построить медиацентр для государственных СМИ, а реконструировать его. Авторы отмечают его ценность, так как он позволяет «детям и подросткам заниматься спортом под руководством профессиональных тренеров на бесплатной основе». Также отмечается его удобное расположение − до него могут добраться дети, которые едут одни. Активисты перечисляют успешнхы спортсменов и тренеров, которых подготовили в этом спорткомплексе. Среди них, например, Мелитина Станюта (художественная гимнастика) и Евгений Гутарович (велоспорт).

Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома ответил, что реконструкция «Динамо» приостановлена из-за нехватки денег. А построить на его месте медиацентр предложил Мингорисполком. Окончательное решение, сносить ли спорткомплекс и строить на его месте центр, вынесет президент.

Кустарник на месте дорожки

Авторы петиции написали , что в Каменной горке не лучшим образом спроектировали пешеходные дорожки, поэтому жители сами себе их вытоптали. Но «Зеленстрой» решил, что нужно спасти газон, которого на этих дорожках уже и в помине нет. В итоге в некоторых местах появились бетонные столбы, которые никак не мешают жителям передвигаться, а на одной дорожке высадили цветочную клумбу. Активисты потребовали «привлечь к ответственности» тех, кто принял такое решение, перенести клумбу на более подходящее для неё место, а дорожки заставить мелкоштучной плиткой, чтобы людям было комфортно по ним ходить.

Мингорисполком ответил на эту петицию, что кустарник высадили «в местах повреждения газона» − это «самовольно протоптанные гражданами дорожки». На создание новых дорожек, которые не были предусмотрены проектом, «бюджетные средства тратить недопустимо».