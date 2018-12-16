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Всё решит президент. Абсурдные ответы чиновников на петиции беларусов
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На прошлой неделе власти ответили на три интересные петиции от беларусов − об остановке ремонта памятника Калинина, о клумбе на месте вытоптанной пешеходной дорожки и о сохранении спорткомплекса «Динамо», на месте которого
Памятник Калинину
Активисты
«Мы, нiжэйпадпiсаныя, лiчым немэтазгодным аднаўленне помнiка забойцу людзей розных нацыянальнасцяў і заклікаем спыніць ушанаванне памяці гэтай асобы», − написали авторы петиции. В память о погибших людях они попросили лишить памятник Калинину статуса историко-культурной ценности, прекратить его ремонт, снести его как аварийный, а деньги направить на что-то более полезное.
Мингорисполком ответил кратким экскурсом в историю памятника и отметил, что лишить его статуса историко-культурной ценности может только Минкульт. Далее в ответе за подписью первого замглавы администрации Дмитрия Шашока пишут, что советские памятники − значительная часть архитектуры города. «Якiм бы нi было савецкае мiнулае, яго спадчыну <...> неабходна зберагчы для будучага пакалення. <...> Таму лiчым, што гiстарычныя помнiкi трэба захаваць дзеля нашчадкаў», − пишут городские власти.
Спорткомплекс «Динамо»
В другой петиции активисты требуют не сносить спортивный комплекс «Динамо», на месте которого хотят построить медиацентр для государственных СМИ, а реконструировать его. Авторы отмечают его ценность, так как он позволяет «детям и подросткам заниматься спортом под руководством профессиональных тренеров на бесплатной основе». Также отмечается его удобное расположение − до него могут добраться дети, которые едут одни. Активисты перечисляют успешнхы спортсменов и тренеров, которых подготовили в этом спорткомплексе. Среди них, например, Мелитина Станюта (художественная гимнастика) и Евгений Гутарович (велоспорт).
Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома ответил, что реконструкция «Динамо» приостановлена из-за нехватки денег. А построить на его месте медиацентр предложил Мингорисполком. Окончательное решение, сносить ли спорткомплекс и строить на его месте центр, вынесет президент.
Кустарник на месте дорожки
Авторы петиции
Мингорисполком ответил на эту петицию, что кустарник высадили «в местах повреждения газона» − это «самовольно протоптанные гражданами дорожки». На создание новых дорожек, которые не были предусмотрены проектом, «бюджетные средства тратить недопустимо».
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