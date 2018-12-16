ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всё решит президент. Абсурдные ответы чиновников на петиции беларусов

17.12.2018 11:00 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

На прошлой неделе власти ответили на три интересные петиции от беларусов − об остановке ремонта памятника Калинина, о клумбе на месте вытоптанной пешеходной дорожки и о сохранении спорткомплекса «Динамо», на месте которого хотят построить медиацентр для государственных СМИ. Судя по ответам властей, ждать каких-то действий от них не стоит − всё будет сделано или уже сделано по плану. Хотя с медиацентром ждут решения президента.

Памятник Калинину

Активисты обратили внимание, что на ремонт памятника Калинину на одноименной площади власти потратят 134 тысячи рублей. Авторы петиции отмечают, что за эти деньги можно, например, купить сто компьютеров в школы или закупить тонны камней для реставрации Кревского замка. Также они отмечают, что Калинин «мае сумнеўнае дачыненне да сённяшняй Беларусi» − он подписывал документы, которые ужесточали репрессии в СССР и в БССР в частности.

«Мы, нiжэйпадпiсаныя, лiчым немэтазгодным аднаўленне помнiка забойцу людзей розных нацыянальнасцяў і заклікаем спыніць ушанаванне памяці гэтай асобы», − написали авторы петиции. В память о погибших людях они попросили лишить памятник Калинину статуса историко-культурной ценности, прекратить его ремонт, снести его как аварийный, а деньги направить на что-то более полезное.

Мингорисполком ответил кратким экскурсом в историю памятника и отметил, что лишить его статуса историко-культурной ценности может только Минкульт. Далее в ответе за подписью первого замглавы администрации Дмитрия Шашока пишут, что советские памятники − значительная часть архитектуры города. «Якiм бы нi было савецкае мiнулае, яго спадчыну <...> неабходна зберагчы для будучага пакалення. <...> Таму лiчым, што гiстарычныя помнiкi трэба захаваць дзеля нашчадкаў», − пишут городские власти.

Спорткомплекс «Динамо»

В другой петиции активисты требуют не сносить спортивный комплекс «Динамо», на месте которого хотят построить медиацентр для государственных СМИ, а реконструировать его. Авторы отмечают его ценность, так как он позволяет «детям и подросткам заниматься спортом под руководством профессиональных тренеров на бесплатной основе». Также отмечается его удобное расположение − до него могут добраться дети, которые едут одни. Активисты перечисляют успешнхы спортсменов и тренеров, которых подготовили в этом спорткомплексе. Среди них, например, Мелитина Станюта (художественная гимнастика) и Евгений Гутарович (велоспорт). 

Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома ответил, что реконструкция «Динамо» приостановлена из-за нехватки денег. А построить на его месте медиацентр предложил Мингорисполком. Окончательное решение, сносить ли спорткомплекс и строить на его месте центр, вынесет президент.

Кустарник на месте дорожки

Авторы петиции написали, что в Каменной горке не лучшим образом спроектировали пешеходные дорожки, поэтому жители сами себе их вытоптали. Но «Зеленстрой» решил, что нужно спасти газон, которого на этих дорожках уже и в помине нет. В итоге в некоторых местах появились бетонные столбы, которые никак не мешают жителям передвигаться, а на одной дорожке высадили цветочную клумбу. Активисты потребовали «привлечь к ответственности» тех, кто принял такое решение, перенести клумбу на более подходящее для неё место, а дорожки заставить мелкоштучной плиткой, чтобы людям было комфортно по ним ходить.

Мингорисполком ответил на эту петицию, что кустарник высадили «в местах повреждения газона» − это «самовольно протоптанные гражданами дорожки». На создание новых дорожек, которые не были предусмотрены проектом, «бюджетные средства тратить недопустимо».

Читайте по теме: Петиция: ФСЗН меняет закон так, чтобы не оплачивать беларусам больничные

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе власти ответили на три интересные петиции от беларусов − об остановке ремонта памятника Калинина, о клумбе на месте вытоптанной пешеходной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Давос выставил России пять условий для приезда путинских олигархов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика