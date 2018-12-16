ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Капский: мы воплотили все земные, добрые мечты Анатолия Анатольевича в жизнь. Думаю, он там счастлив

17.12.2018 11:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
О назначении Андрея Капского новым председателем правления ФК БАТЭ будет объявлено в январе. В эфире программы "Главный эфир" на "Беларусь 1" Андрей Анатольевич рассказал о том, насколько он погружен в работу БАТЭ на данный момент.

- Мы воплотили все земные, добрые мечты Анатолия Анатольевича в жизнь. Хоть его с нами нет, он был бы счастлив. Думаю, он там счастлив.

- Насколько в это межсезонье вы будете погружаться в работу БАТЭ? Насколько крепко связаны ваши планы с командой?

- Мы максимально погружены в работу, она продолжается. И то дело, которое начал когда-то Анатолий Анатольевич, всеми теми людьми, которые были в его команде, мы продолжим. Все будут работать над результатом, который всегда был для БАТЭ важным — это победа. БАТЭ — клуб, который должен побеждать. И мы все для этого сделаем.


 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О назначении Андрея Капского новым председателем правления ФК БАТЭ будет объявлено в январе. В эфире программы "Главный эфир" на "Беларусь 1" Андрей Анатольевич...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп отказался от освоения Арктики в пользу строительства стены на границе с Мексикой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика