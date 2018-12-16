Андрей Капский: мы воплотили все земные, добрые мечты Анатолия Анатольевича в жизнь. Думаю, он там счастлив

- Мы воплотили все земные, добрые мечты Анатолия Анатольевича в жизнь. Хоть его с нами нет, он был бы счастлив. Думаю, он там счастлив.





- Насколько в это межсезонье вы будете погружаться в работу БАТЭ? Насколько крепко связаны ваши планы с командой?





- Мы максимально погружены в работу, она продолжается. И то дело, которое начал когда-то Анатолий Анатольевич, всеми теми людьми, которые были в его команде, мы продолжим. Все будут работать над результатом, который всегда был для БАТЭ важным — это победа. БАТЭ — клуб, который должен побеждать. И мы все для этого сделаем.



