Новый резидент СЭЗ «Гродноинвест» создаст производство мебели

Как сообщает сайт СЭЗ, проектом предусматривается создание на участке №11 СЭЗ «Гродноинвест» современного производства мебели для жилых помещений (гостиные, столовые, спальни, детские комнаты, кабинеты и пр.) различных ценовых категорий от экономкласса до премиум-сегмента.





Выбор инвестиционной площадки для реализации проекта обусловлен близостью к основному поставщику сырья – резиденту СЭЗ «Гродноинвест» ИООО «Кроноспан». Кооперация резидентов в рамках проекта по созданию мебельного кластера в «Гродноинвест» позволит увеличить степень переработки леса и выпустить конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью.





Согласно планам, около 80% продукции будет поставляться на экспорт. Основными рынками сбыта станут Германия, Франция, Великобритания, США, Россия, Турция, Украина и другие страны.



