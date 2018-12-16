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Новый резидент СЭЗ «Гродноинвест» создаст производство мебели

17.12.2018 11:25 — Разное | Партизан  
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В качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано ООО «Шинака Мебель Бел» с инвестиционным проектом «Создание многопрофильного производства мебели». Инвестором выступила известная польская Группа компаний Szynaka.

Как сообщает сайт СЭЗ, проектом предусматривается создание на участке №11 СЭЗ «Гродноинвест» современного производства мебели для жилых помещений (гостиные, столовые, спальни, детские комнаты, кабинеты и пр.) различных ценовых категорий от экономкласса до премиум-сегмента.

Выбор инвестиционной площадки для реализации проекта обусловлен близостью к основному поставщику сырья – резиденту СЭЗ «Гродноинвест» ИООО «Кроноспан». Кооперация резидентов в рамках проекта по созданию мебельного кластера в «Гродноинвест» позволит увеличить степень переработки леса и выпустить конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Согласно планам, около 80% продукции будет поставляться на экспорт. Основными рынками сбыта станут Германия, Франция, Великобритания, США, Россия, Турция, Украина и другие страны.

 
 
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В качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано ООО «Шинака Мебель Бел» с инвестиционным проектом «Создание многопрофильного производства мебели»....
 
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