Давос выставил России пять условий для приезда путинских олигархов

Их всего пять, но, если соблюдать все, на форум можно и не ехать.





Детали. Условия участия в Давосском форуме лиц, попавших под санкции, были разработаны в начале декабря при участии юристов, рассказали The Bell двое источников, знакомых с сутью предложений организаторов форума.





Суть требований они описывают так:





Никакие платежи, связанные с участием в форуме, от россиян из санкционных списков не должны проходить через американские банки.





Организаторы должны убедиться, что граждане США – гости форума или люди, которые имеют отношение к его организации – не будут взаимодействовать с лицами под санкциями – начиная от вопросов их участия в панелях форума, заканчивая помощью в организации путешествия, бронировании отелей и организации двусторонних встреч.





Для организации визита в Давос россиян из санкционных списков не должна быть использована американская инфраструктура, включая облачные сервисы или сервера, через которые при обмене электронными письмами идет интернет-трафик.









Организаторы форума также не будут помогать попавшим под санкции с организацией переговоров или бизнес-встреч, из которых те потенциально могут извлечь выгоду.





Наконец, попавшие под санкции не смогут участвовать ни в одном из мероприятий, организованных американскими гражданами или властями.





Представители ВТБ, Дерипаски и Вексельберга в выходные тему Давоса не комментировали – даже после того, как стало известно, что их все-таки ждут на Всемирном экономическом форуме.





Контекст. В субботу источник в российском правительстве рассказал, что организаторы Давосского форума сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов под санкциями.





В этой связи российская правительственная делегация все-таки отправится в Давос, добавил он – состав делегации еще будет уточняться.





Сами организаторы форума от лица управляющего директора WEF Алоиса Цвингги в сообщении, на которое в воскресенье ссылались РИА Новости, заявили, что «приветствуют участие делегации из России» и «предпримут необходимые меры, чтобы обеспечить легальность пребывания на форуме россиян под санкциями».









История вопроса. Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе пройдет в 20-х числах января. В этом году организаторы форума отказали в участии россиянам, попавшим под санкции.





В ноябре премьер Дмитрий Медведев объявил о возможном бойкоте форума в Давосе — если организаторы не изменят своей позиции. Решение об ограничениях в отношении россиян, попавших под санкции, Медведев тогда назвал «странным» и сказал, что говорил на эту тему с президентом Швейцарии, который пообещал навести справки.





На прошлой неделе ситуацию с Давосом с Дмитрием Медведевым обсуждал глава ВТБ Андрей Костин, рассказывал один из собеседников The Bell.





Правительство до последнего момента склонялось к тому, чтобы бойкотировать форум, говорили двое источников The Bell. Один из них уточнял, что также обсуждалась идея о том, чтобы отправить в Давос делегацию во главе с чиновником не выше ранга министра.