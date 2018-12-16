Синоптики обещают больше снега, а коммунальщики убирают улицы в сопровождении ГАИ

После начала сильного снегопада и прогноза на ближайшее время предприятие «Спецавтохозяйство» на уборку снега отправило четыре бригады широкозахватных снегоочистителей в сопровождении патрульных машин ГАИ, 20 пескоразбрасывателей и 12 тракторов для чистки тротуаров.
Городское коммунальное предприятие «Ремстройавтодор» определило 20 маршрутов работы техники, в том числе и грейдеров, на чистке улиц в районах индивидуальной жилой застройки Погораны-Кошевники, Барановичи. Кроме чистки, они также посыпают проезжие части улиц частного сектора в центре города пескосоляной смесью. Их работники в воскресенье очищали остановки городского общественного транспорта.
УЖРЭП Ленинского и Октябрьского районов на расчистку дворовых территорий привлечены 360 дворников.
На ближайшие дни синоптики прогнозируют: