ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики обещают больше снега, а коммунальщики убирают улицы в сопровождении ГАИ

17.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
На магистральных улицах Гродно   с воскресенья работают 32 единицы снегоочистительной техники, четыре бригады снегоуборочных  МАЗов чистят проспекты и главные улицы в сопровождении ГАИ. 

Синоптики обещают больше снега, а коммунальщики убирают улицы в сопровождении ГАИ
 

После  начала сильного снегопада и прогноза на ближайшее время  предприятие «Спецавтохозяйство» на уборку снега  отправило четыре бригады широкозахватных снегоочистителей в сопровождении патрульных машин ГАИ, 20 пескоразбрасывателей и 12  тракторов для чистки тротуаров. 

Городское коммунальное предприятие «Ремстройавтодор» определило 20 маршрутов работы техники, в том числе и грейдеров, на чистке  улиц в районах индивидуальной жилой застройки Погораны-Кошевники, Барановичи. Кроме чистки, они также посыпают проезжие части улиц частного сектора в центре города пескосоляной смесью. Их работники  в воскресенье очищали остановки городского общественного транспорта. 

Синоптики обещают больше снега, а коммунальщики убирают улицы в сопровождении ГАИ
 

УЖРЭП Ленинского и Октябрьского районов на расчистку дворовых территорий привлечены 360 дворников. 

На ближайшие дни синоптики прогнозируют: 

Синоптики обещают больше снега, а коммунальщики убирают улицы в сопровождении ГАИ
 

 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На магистральных улицах Гродно с воскресенья работают 32 единицы снегоочистительной техники, четыре бригады снегоуборочных МАЗов чистят проспекты и главные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Капский: мы воплотили все земные, добрые мечты Анатолия Анатольевича в жизнь. Думаю, он там счастлив
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика